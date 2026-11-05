Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

„Drakonų kovos Z“ kompozitorius Nathanas Johnsonas tapo Teksaso generaliniu prokuroru

2026-11-05 10:52 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-11-05 10:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gerokai prieš tai, kai antradienį buvo išrinktas Teksaso generaliniu prokuroru, demokratas Nathanas Johnsonas kūrė muziką pripažintam animės serialui „Drakonų kova Z“ (Dragon Ball Z).

Nathanas Johnsonas (dešinėje) ir Ronas Kirkas, Ostinas, 2024-07-29. Jay Godwin / LBJ Library / Wikimedia Commons, viešoji sritis; kadruota.

Gerokai prieš tai, kai antradienį buvo išrinktas Teksaso generaliniu prokuroru, demokratas Nathanas Johnsonas kūrė muziką pripažintam animės serialui „Drakonų kova Z“ (Dragon Ball Z).

REKLAMA
0

Kovoje prieš respublikoną Mayesą Middletoną N. Johnsonas laimėjo daugumą balsų beveik visose pietinės valstijos pasienio apygardose ir didžiuosiuose miestuose bei tapo vyriausiuoju Teksaso prokuroru.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Muzika 67 serijoms ir penkiems filmams

„Jei užaugote žiūrėdami „Drakonų kovą Z“, galbūt pažįstate mane geriau, nei manote: sukūriau muziką 67 serijoms ir penkiems filmams, ir man tai be galo patiko“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė 58-erių N. Johnsonas.

REKLAMA
REKLAMA

Populiariame, ilgai rodomame japonų animės seriale pasakojama apie kovos menų meistrus, ginančius Žemę nuo ateivių iš kosmoso, pabaisų ir kitų grėsmių.

REKLAMA

„Tuo metu turėjau vienų metukų vaiką ir prisimenu, kaip jis sėdėjo man ant kelių, o ekrane viskas sproginėjo. Jis sakydavo: „O, tėti, Goku!“ – savo paskelbtame vaizdo įraše sakė N. Johnsonas, paminėdamas pagrindinį serialo veikėją.

„Jam tai tiesiog atrodė nepaprastai šaunu“, – prisiminė jis.

N. Johnsonas teigė, kad šis darbas suteikė jam „kūrybinę erdvę ir kultūrinį ryšį, kokį turėti pavyksta labai nedaugeliui žmonių“.

REKLAMA
REKLAMA

Remiantis internetine duomenų baze IMDB, N. Johnsonas buvo nurodytas kaip dešimčių serijų kompozitorius nuo 1990-ųjų iki 2008 metų. Jis taip pat dirbo balso aktoriumi animės filmuose „Berserk“.

Patyręs teisininkas, turintis fizikos ir teisės mokslo laipsnius, N. Johnsonas Teksaso valstijos senatoriumi dirba nuo 2019-ųjų.

Generalinio prokuroro pareigas jis perims iš respublikono Keno Paxtono, kuris kovoje dėl vietos JAV Senate pralaimėjo demokratui Jamesui Talarico, nepaisant atviros prezidento Donaldo Trumpo paramos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų