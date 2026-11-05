Kovoje prieš respublikoną Mayesą Middletoną N. Johnsonas laimėjo daugumą balsų beveik visose pietinės valstijos pasienio apygardose ir didžiuosiuose miestuose bei tapo vyriausiuoju Teksaso prokuroru.
Muzika 67 serijoms ir penkiems filmams
„Jei užaugote žiūrėdami „Drakonų kovą Z“, galbūt pažįstate mane geriau, nei manote: sukūriau muziką 67 serijoms ir penkiems filmams, ir man tai be galo patiko“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė 58-erių N. Johnsonas.
Populiariame, ilgai rodomame japonų animės seriale pasakojama apie kovos menų meistrus, ginančius Žemę nuo ateivių iš kosmoso, pabaisų ir kitų grėsmių.
„Tuo metu turėjau vienų metukų vaiką ir prisimenu, kaip jis sėdėjo man ant kelių, o ekrane viskas sproginėjo. Jis sakydavo: „O, tėti, Goku!“ – savo paskelbtame vaizdo įraše sakė N. Johnsonas, paminėdamas pagrindinį serialo veikėją.
„Jam tai tiesiog atrodė nepaprastai šaunu“, – prisiminė jis.
N. Johnsonas teigė, kad šis darbas suteikė jam „kūrybinę erdvę ir kultūrinį ryšį, kokį turėti pavyksta labai nedaugeliui žmonių“.
Remiantis internetine duomenų baze IMDB, N. Johnsonas buvo nurodytas kaip dešimčių serijų kompozitorius nuo 1990-ųjų iki 2008 metų. Jis taip pat dirbo balso aktoriumi animės filmuose „Berserk“.
Patyręs teisininkas, turintis fizikos ir teisės mokslo laipsnius, N. Johnsonas Teksaso valstijos senatoriumi dirba nuo 2019-ųjų.
Generalinio prokuroro pareigas jis perims iš respublikono Keno Paxtono, kuris kovoje dėl vietos JAV Senate pralaimėjo demokratui Jamesui Talarico, nepaisant atviros prezidento Donaldo Trumpo paramos.
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