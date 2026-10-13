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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po dronų atakų prie Bulgarijos krantų – NATO vadovo perspėjimas

2026-10-13 12:36 / šaltinis: BNS
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2026-10-13 12:36
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NATO vadovas Markas Rutte antradienį pareiškė, kad Aljansas „pagal poreikį“ koreguos savo gynybą, dronams per naujausią incidentą atakavus du laivus Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų.

Markas Rutte (ELTA) (nuotr. Elta)
GALERIJA (27)

NATO vadovas Markas Rutte antradienį pareiškė, kad Aljansas „pagal poreikį“ koreguos savo gynybą, dronams per naujausią incidentą atakavus du laivus Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų.

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„NATO ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su mūsų sąjungininkais Juodojoje jūroje. Jau sustiprinome savo pozicijas rytiniame flange ir toliau stebėsime saugumo aplinką, prireikus koreguodami atgrasymo ir gynybos pozicijas“, – po pokalbio su Bulgarijos premjeru internete parašė M. Rutte.

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Dronai pataikė į 2 laivus

Prie Bulgarijos krantų per dronų ataką buvo pataikyta į du laivus, anksčiau antradienį pranešė bulgarų ministras pirmininkas Rumenas Radevas.

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Pranešimas pasirodė praėjus savaitei po kito panašaus incidento.

R. Radevas socialiniuose tinkluose parašė, kad į Ukrainai priklausantį laivą pataikė trys dronai ir kad netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas.

Premjeras teigė ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių, jo žodžiais, nepriimtinų išpuolių.

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