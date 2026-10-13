Po dronų atakų prie Bulgarijos krantų – NATO vadovo perspėjimas

„NATO ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su mūsų sąjungininkais Juodojoje jūroje. Jau sustiprinome savo pozicijas rytiniame flange ir toliau stebėsime saugumo aplinką, prireikus koreguodami atgrasymo ir gynybos pozicijas“, – po pokalbio su Bulgarijos premjeru internete parašė M. Rutte.
Dronai pataikė į 2 laivus
Prie Bulgarijos krantų per dronų ataką buvo pataikyta į du laivus, anksčiau antradienį pranešė bulgarų ministras pirmininkas Rumenas Radevas.
Pranešimas pasirodė praėjus savaitei po kito panašaus incidento.
R. Radevas socialiniuose tinkluose parašė, kad į Ukrainai priklausantį laivą pataikė trys dronai ir kad netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas.
Premjeras teigė ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių, jo žodžiais, nepriimtinų išpuolių.
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