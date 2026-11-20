Pasak šaltinio, JAV prezidentas Donaldas Trumpas visiškai pritarė šiam žingsniui, nes S. Cairncrossas neturėjo tinkamos kvalifikacijos šioms pareigoms eiti.
Jo pareigas laikinai perims dabartinė Gynybos departamento vyriausioji informacijos pareigūnė Kirsten Davies, kuri, anot šaltinio, turi tinkamesnę kvalifikaciją ir yra patvirtinta Senato.
Pastarosiomis dienomis ir savaitėmis didelio masto trikdžiai JAV sutrikdė daugybės vartotojų keliones, ryšius ir elektroninę prekybą, taip pat paveikė Nacionalinės saugumo agentūros visiškai slaptą vidaus ryšių tinklą.
Valstybės sekretorius Marco Rubio pasveikino K. Davies socialiniame tinkle „X“: „Sveikinimai naujajai nacionalinei kibernetinio saugumo direktorei Kirsten Davies – nekantrauju dirbti kartu stiprinant JAV kibernetinį saugumą.“
Prieš tapdamas nacionaliniu kibernetinio saugumo direktoriumi, S. Cairncrossas per pirmąją D. Trumpo kadenciją ėjo įvairias pareigas Baltuosiuose rūmuose.
Dar prieš tai 2016 metų rinkimų ciklo metu S. Cairncrossas dirbo Respublikonų nacionalinio komiteto vyriausiuoju operacijų vadovu.
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