Po bepiločio orlaivio smūgio keli kaimai Rusijos Belgorodo srityje liko be elektros

Per ukrainiečių bepiločio orlaivio smūgį prie Ukrainos sienos esančioje Rusijos Belgorodo srityje buvo apgadinta elektros linija. Dėl to keleto nedidelių kaimų gyventojai liko be elektros, vėlai trečiadienį pranešė šio regiono gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.