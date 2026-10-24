Pietų Korėjos žiniasklaida: Kim Jong Unas atvyko į Kinijos pasienio miestą

Vėliau naujienų agentūrai AFP šią informaciją patvirtino anoniminis Pietų Korėjos vyriausybės šaltinis.
„Panašu, kad Kim Jong Unas atvyko į Dandongą Kinijoje per Naująjį Jalu upės tiltą“, – išsamesnės informacijos nepateikdamas nurodė neįvardytas šaltinis.
Apie tai pranešta praėjus maždaug savaitei po to, kai šis svarbus naujas tiltas buvo oficialiai atidarytas, praėjus 12 metų nuo statybų pabaigos. Tai sustiprino ekonominius ryšius tarp Kinijos ir diplomatiškai izoliuotos, branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos.
Kinija yra didžiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė bei itin svarbus diplomatinės, ekonominės ir politinės paramos šaltinis Pchenjanui, nors jų ryšiai ne visada buvo sklandūs.
„Kim (Jong Unas) anksčiau dieną atvyko į Dandongą per Naująjį Jalu upės tiltą“, – pranešė „Yonhap“, remdamasi neįvardytu vyriausybės šaltiniu.
AFP kreipėsi į Kinijos užsienio reikalų ministeriją, kad ši patvirtintų informaciją.
Pietų Korėjos žiniasklaidos duomenimis, keturių eismo juostų tiltas buvo užbaigtas 2014-aisiais, tačiau jo atidarymas vėlavo dėl jungiamųjų kelių ir muitinės infrastruktūros trūkumo Šiaurės Korėjos pusėje.
Nuo tada, kai Rusija 2022 metais pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Pchenjanas taip pat tapo svarbiu Kremliaus sąjungininku, siunčiančiu karius paremti Maskvos karo veiksmų mainais už ekonominę naudą ir karines technologijas.
Naujasis tiltas atidarytas praėjus kiek daugiau nei mėnesiui po to, kai Šiaurės Korėja ir Rusija atidarė savo pirmąjį automobilių tiltą, Pchenjanui tai įvertinus kaip glaudesnių ryšių ženklą.
Likus kelioms valandoms iki „Yonhap“ pranešimo apie Kim Jong Uno atvykimą į Kiniją, Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad jų lyderis dviejų dienų kuopų vadų susitikime Pchenjane paragino kariuomenę treniruotis, jog taptų stipriausia pasaulyje.
Kim Jong Uno raginimas surengti tai, ką jis pavadino „korėjietiško stiliaus karine revoliucija“, nuskambėjo tą pačią savaitę, kai Seulo kariuomenė pasiūlė derybas dėl sienos patikslinimo po sprogimo stipriai įtvirtintoje Demilitarizuotoje zonoje (DMZ), kuris dar labiau padidino įtampą tarp abiejų Korėjų.
Seulas ir Pchenjanas techniškai tebekariauja, nes 1950–1953 metų Korėjos karas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi.
Pietų Korėja penktadienį pasiūlė karines derybas su Šiaurės Korėja, siekdama patikslinti sieną ir atkurti ryšių kanalus po to, kai Seulas dėl DMZ sprogimo, sužeidusio Pietų Korėjos karius, apkaltino Šiaurės Korėjos minas. Pchenjanas šį kaltinimą griežtai atmeta.
Šiaurės Korėja, anksčiau taip pat atmetusi Pietų Korėjos reikalavimą atsiprašyti už sprogimą, į penktadienio pasiūlymą kol kas neatsakė.
„Netiesioginis pripažinimas“
Nepaisant ilgalaikių Jungtinių Tautų (JT) sankcijų, Šiaurės Korėja savo branduolinės valstybės statusą yra įtvirtinusi įstatymais, o režimas ne kartą skelbė, kad jo atominis arsenalas yra nuolatinis ir negrįžtamas.
Nuosaikių pažiūrų Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas (Li Džemjungas) rugsėjį pasiūlė Vašingtonui mainais į sankcijų sušvelninimą siekti Šiaurės Korėjos branduolinės programos įšaldymo, o ne tiesioginio jos likvidavimo, nors Pchenjanui nuolat siūlė derybas be išankstinių sąlygų.
Kritikų teigimu, toks požiūris kelia riziką tyliai pripažinti Šiaurės Korėją kaip branduolinę valstybę ir leisti Pchenjanui pasiekti sankcijų sušvelninimo neatsisakant savo arsenalo.
Analitikų teigimu, Kinija taip pat rodo ženklus apie judėjimą netiesioginio pripažinimo link.
Kim Jong Unas birželį Pchenjane priėmė Kinijos prezidentą Xi Jinpingą (Si Dzinpingą), netrukus po to, kai Xi Jinpingas Pekine surengė vieną po kito vykusius viršūnių susitikimus su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Nei Pchenjanas, nei Pekinas savo oficialiuose pareiškimuose nepaminėjo Šiaurės Korėjos denuklearizacijos – šį nutylėjimą ekspertai įvertino kaip Kinijos tylaus sutikimo ženklą.
Kim Jong Uno vizitas rengiamas tuo metu, kai Xi Jinpingas ir kiti aukšto rango Kinijos pareigūnai ruošiasi pirmadienį Pekine susitikti svarbiame politiniame susirinkime – įtakingo Komunistų partijos Centro komiteto penktojoje plenarinėje sesijoje.
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