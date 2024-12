Pietų Korėjos teismas išdavė nušalinto prezidento Yoon Suk-yeolo arešto orderį

REKLAMA

Konservatorius prezidentas Yoon Suk-yeolas anksčiau šį mėnesį parlamento buvo nušalintas nuo pareigų. Trumpai gyvavęs jo karo padėties paskelbimas gruodžio 3-iąją sukėlė didžiausią šalyje politine suirutę per kelis dešimtmečius.

Parlamentas nušalino jį nuo pareigų, tačiau Konstitucinis Teismas sprendžia, ar patvirtinti šią apkaltą.

„Šį rytą buvo išduotas Jungtinės tyrimų būstinės prašomas prezidento Yoon Suk Yeolo arešto orderis ir kratos orderis“, – sakoma Jungtinės tyrimų būstinės pranešime.

Yoon Suk-yeolui gresia apkalta ir baudžiamieji kaltinimai dėl maišto, kas galėtų nulemti kalėjimo iki gyvos galvos ar net mirties bausmę.

Tyrėjai jau tris kartus kvietė Yoon Suk-yeolą į apklausą, bet kiekvieną kartą jis atsisakydavo atvykti. Galutinis terminas buvo nustatytas iki sekmadienio, tačiau apklausoje jis taip ir nepasirodė.

„Orderis išduotas dėl to, kad yra susirūpinimas, jog asmuo gali atsisakyti vykdyti įsakymą be pateisinamų priežasčių, ir yra pakankamai pagrindo įtarti, kad jis įvykdė nusikaltimą“, – antradienį žurnalistams per spaudos konferenciją teigė Korupcijos tyrimų biuro (CIO) pareigūnas.

„Orderis galioja iki sausio 6-osios“, – sakė pareigūnas ir pridūrė, kad Yoon Suk-yeolas gali būti laikomas policijos nuovadoje arba Seulo areštinėje.

Areštas neįvyks?

Yoon Suk-yeolo advokatas pavadino apkaltos prezidento arešto orderį „neteisėtu ir negaliojančiu“, sakydamas, kad tyrėjai neturi įgaliojimų tirti prezidento.

„Arešto orderis ir kratos bei poėmio orderis, išduoti neturinčios tyrimo įgaliojimų agentūros prašymu, yra neteisėti ir negaliojantys“, – teigiama AFP atsiųstame advokato Yoon Kab-keuno pareiškime.

Nors orderis išduotas, neaišku, ar tyrėjai ir policija galės jį įvykdyti.

Prezidento saugumo tarnyba anksčiau atsisakė vykdyti tris kratos orderius.

Anksti antradienį policija buvo dislokuota prie Yoon Suk-yeolo rezidencijos Seulo centre, greičiausiai siekdama užkirsti kelią susirėmimams, laukiant ir galimų protestų palaikant prezidentą.

Tačiau advokatas Yun Bok-namas, organizacijos „Teisininkai už demokratinę visuomenę“ prezidentas, naujienų agentūrai AFP sakė, kad nors yra teisinis pagrindas atmesti kratos orderį, „arešto orderiams tokios nuostatos nėra“.

Prezidento atžvilgiu tyrimus atlieka Pietų Korėjos prokurorai, taip pat jungtinė policijos, Gynybos ministerijos ir kovos su korupcija tyrėjų grupė.

Žiniasklaidai pateiktoje 10 puslapių prokurorų ataskaitoje teigiama, kad Yoon Suk-yeolas buvo davęs leidimą kariškiams šaudyti iš ginklų, jei prireiktų patekti į parlamentą, kai jis nesėkmingai bandė įvesti karo padėtį.

Jo advokatas Yoon Kab-keunas yra atmetęs prokurorų ataskaitą ir AFP yra sakęs, kad tai „vienpusiškas pasakojimas, neatitinkantis nei objektyvių aplinkybių, nei sveiko proto“.