  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pietų Korėjos dovana Donaldui Trumpui – senovinės auksinės karūnos kopija

2025-10-29 15:30 / šaltinis: BNS
2025-10-29 15:30

Kol JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo šalyje susiduria su demonstracijomis „Jokių karalių“, Pietų Korėjos pareigūnai monarchus mėgstančiam svečiui dovanų įteikė auksinės karūnos kopiją.

Trumpas EPA-ELTA nuotr.

Trečiadienį D. Trumpas susitiko su Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae-myungu, o vėliau šalyje turėtų surengti ir įtemptas prekybos derybas su Kinijos vadovu Xi Jinpingu.

Trečiadienį D. Trumpas susitiko su Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae-myungu, o vėliau šalyje turėtų surengti ir įtemptas prekybos derybas su Kinijos vadovu Xi Jinpingu.

Istorinėje sostinėje Gjongdžu vykusios prabangios sutikimo ceremonijos pabaigoje D. Trumpui buvo įteikta karūnos, kurią nešiojo Šilos dinastijos, valdžiusios nuo 57 metų pr. m. e. iki 935 metų, karaliai, kopija.

Kaip buvo pasakyta D. Trumpui, dovana buvo „didžiausios ir ekstravagantiškiausios iš esamų aukso karūnų“ iš Šilos laikotarpio kopija.

Jis simbolizavo „dievišką dangiškosios ir žemiškosios lyderystės ryšį“.

Pietų Korėjos prezidento biuras teigė, kad ši karūna simbolizuoja „taiką, sambūvį ir bendrą klestėjimą pusiasalyje – vertybes, kurios atspindi ilgą Šilos dinastijos stabilumo epochą“.

D. Trumpas neslepia savo meilės viso pasaulio monarchijoms.

Šį mėnesį amerikiečiai visoje šalyje susirinko į mitingus, kuriuose reiškė pasipriešinimą, kaip organizatoriai vadina, D. Trumpo „karališko tipo“ prezidentavimui ir demokratinių normų erozijai Jungtinėse Valstijose.

D. Trumpas socialiniuose tinkluose tyčiojosi iš mitingų dalyvių, dalydamasis dirbtinio intelekto sukurtais vaizdais, kuriuose jis vaizduojamas dėvintis karūną ir skrendantis naikintuvu su užrašu „Karalius Trumpas“, išliejančiu fekalijas ant protestuotojų.

Pietų Korėjoje JAV vadovui taip pat buvo įteiktas aukščiausias šalies ordinas.

D. Trumpui buvo pasakyta, kad medalis yra su lauro lapeliu, simbolizuojančiu klestėjimą, ir buvo įteiktas „laukiant taikos ir klestėjimo, kuriuos atnešite Korėjos pusiasaliui“.

„Tai didelė garbė, – sakė JAV prezidentas. – Norėčiau jį nešioti dabar.“

Auksas – visur

D. Trumpo meilė auksui taip pat gerai žinoma.

Ovalųjį kabinetą jis išpuošė auksu, kurį Baltieji rūmai apibūdino kaip „aukščiausios kokybės“.

Šią savaitę lankydamasis Tokijuje jis gavo paauksuotą golfo kamuoliuką.

Prezidentas Lee Jae-myungas į susitikimą su D. Trumpu atvyko su auksinės spalvos kaklaraiščiu, simbolizuojančiu abiejų šalių aljanso „auksinę ateitį“.

Šilos karūnos replika taip pat buvo pasirinkta atsižvelgiant į tai, kad D. Trumpas „Baltuosiuose rūmuose teikia pirmenybę auksiniams papuošalams“, teigė prezidento kanceliarija.

Seulas taip pat pranešė, kad trečiadienį per D. Trumpo valstybinius pietus bus pateiktas „aukso tematikos desertas“, simbolizuojantis „ilgalaikį pasitikėjimą aljanse ir bendrą abiejų tautų įsipareigojimą siekti taikos ir klestėjimo“.

Auksinį citrusinių vaisių desertą sudarys „auksu papuoštas šokoladainis ir sezoniniai vaisiai, patiekiami su grikių arbata“.

Ant deserto lėkštės bus užrašas „PEACE!“ („Taika!“), pranešė korėjiečių prezidento kanceliarija, primenant apie pirmąjį abiejų lyderių susitikimą, kai jie pasižadėjo veikti kaip taikos Korėjos pusiasalyje kūrėjai ir sergėtojai.

Tačiau įtampa su Šiaurės Korėja išlieka didelė: Pchenjanas atmetė Lee Jae-myungo pastangas pasiekti taiką ir vietoj to sustiprino karinius ir ekonominius ryšius su Rusija.

Trečiadienį D. Trumpas pareiškė, kad jam nepavyko susitarti dėl derybų su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Jong Unu per vizitą Pietų Korėjoje, taip nutraukdamas spėliones dėl galimo aukščiausiojo lygio susitikimo užtrukusios diplomatinės aklavietės fone.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

