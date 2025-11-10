 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Pietų Korėja nušalintą prezidentą Yoon Suk-yeolą apkaltino pagalba priešui

2025-11-10 11:36 / šaltinis: BNS
2025-11-10 11:36

Karo padėtis Pietų Korėjoje (nuotr. SCANPIX)

Pietų Korėjos prokurorai pirmadienį pateikė nušalintam buvusiam prezidentui Yoon Suk-yeolui naujus kaltinimus dėl pagalbos priešui, teigdami, kad jis įsakė kariuomenei pasiųsti dronų į Šiaurės Korėją, siekdamas pasinaudoti tuo skelbiant karo padėtį.

0

Pchenjanas pernai paskelbė įrodęs, kad Pietų Korėjos dronai su propagandos skrajutėmis kelis kartus įskrido į Šiaurės Korėjos oro erdvę, tačiau Pietų Korėjos kariuomenė to nepatvirtino.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiemet valstybės prokurorai pradėjo specialų tyrimą, siekdami išsiaiškinti, ar dronų siuntimas buvo neteisėtas Yoon Suk-yeolo bandymas išprovokuoti Šiaurės Korėją ir pasinaudoti jos reakcija kaip pretekstu paskelbti karo padėtį.

Prokurorė Park Ji-young  žurnalistams pirmadienį sakė, kad specialiųjų prokurorų komanda buvusiam prezidentui „pateikė kaltinimus dėl pagalbos priešui ir piktnaudžiavimo valdžia“.

Yoon Suk-yeolas ir kiti asmenys „rengė sąmokslą, kad būtų sudarytos sąlygos paskelbti nepaprastąją karo padėtį, taip padidindami ginkluotos konfrontacijos tarp abiejų Korėjų riziką ir pakenkdami viešiesiems kariniams interesams“, tvirtino Park Ji-young. 

Ji pridūrė, kad įtikinamų įrodymų buvo rasta buvusio Yoon Suk-yeolo kontržvalgybos vado pernai spalį parašytame memorandume, kuriame raginama „sukurti nestabilią padėtį arba pasinaudoti atsiradusia galimybe“.

Memorandume teigiama, jog kariuomenė turėtų taikytis į vietas, „kurios priverstų (Šiaurės Korėją) prarasti reputaciją, kad atsakas būtų neišvengiamas, pavyzdžiui, į Pchenjaną“ arba didelį pakrantės miestą Vonsaną.

Abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950–1953 metų Korėjos karas baigėsi tik paliaubomis, o ne formalia taikos sutartimi.

Yoon Suk-yeolas įstūmė Pietų Korėją į politinę krizę, kai pernai gruodį bandė nuversti civilinę valdžią ir pasiuntė į parlamentą ginkluotus karius, siekdamas neleisti įstatymų leidėjams balsuoti prieš jo paskelbtą karo padėtį.

Tačiau jo pastangos žlugo ir Yoon Suk-yeolas sausį buvo sulaikytas per auštant surengtą reidą. Taip jis tapo pirmuoju sulaikytu Pietų Korėjos prezidentu.

Balandį jis buvo nušalintas nuo pareigų, o po birželį įvykusių rinkimų prezidento poste jį pakeitė Lee Jae-myungas (Li Džemjungas). 

Yoon Suk-yeolas yra teisiamas dėl maišto ir kitų nusikaltimų, susijusių su jo paskelbta karo padėtimi.

