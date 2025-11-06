 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Pietų Korėjoje sugriuvo elektrinės konstrukcija – mažiausiai 7 žmonės įstrigo po nuolaužomis

2025-11-06 10:11 / šaltinis: BNS
2025-11-06 10:11

Pietų Korėja BNS Foto

Pietų Korėjos rytinėje pakrantėje sugriuvus elektrinės konstrukcijai, mažiausiai septyni žmonės liko įstrigę, ketvirtadienį pranešė Nacionalinė priešgaisrinė agentūra.

0

Pasak institucijų, nelaimė įvyko apie 14 val. vietos (7 val. Lietuvos) laiku pietrytiniame Ulsano mieste.

Nacionalinė priešgaisrinė agentūra nurodė, kad du žmonės buvo išgelbėti, o dar mažiausiai septyni, kaip manoma, yra įstrigę ir laikomi dingusiais be žinios.

Vykdomos paieškos ir gelbėjimo operacijos.

Pietų Korėjos ministras pirmininkas Kim Min-seokas (Kim Minsokas) nurodė visoms ministerijoms „mobilizuoti visą turimą personalą ir įrangą, pirmenybę teikiant įstrigusiųjų gelbėjimui“.

Iš vietovės taip pat evakuojami gyventojai, pridūrė premjero biuras.

Pranešama, kad nelaimė įvyko rengiantis nugriauti neveikiančią šiluminę elektrinę.

