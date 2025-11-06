Pietų Korėjoje sugriuvo elektrinės konstrukcija – mažiausiai 7 žmonės įstrigo po nuolaužomis

Pasak institucijų, nelaimė įvyko apie 14 val. vietos (7 val. Lietuvos) laiku pietrytiniame Ulsano mieste.
Nacionalinė priešgaisrinė agentūra nurodė, kad du žmonės buvo išgelbėti, o dar mažiausiai septyni, kaip manoma, yra įstrigę ir laikomi dingusiais be žinios.
Vykdomos paieškos ir gelbėjimo operacijos.
Pietų Korėjos ministras pirmininkas Kim Min-seokas (Kim Minsokas) nurodė visoms ministerijoms „mobilizuoti visą turimą personalą ir įrangą, pirmenybę teikiant įstrigusiųjų gelbėjimui“.
Iš vietovės taip pat evakuojami gyventojai, pridūrė premjero biuras.
Pranešama, kad nelaimė įvyko rengiantis nugriauti neveikiančią šiluminę elektrinę.
