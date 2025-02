Per didelė meilė: tėvai 17-metę augino, kaip lėlę ir nenorėjo, kad ji užaugtų

Nors vaikui buvo 17 metų, ji atrodė daug jaunesnė. Ligoninėje buvę liudininkai pasakojo, kad tėvai su ja elgėsi kaip su mažu vaiku. Jie vedėsi ją į vonios kambarį, šluostė jai užpakalį, nosį ir šukavo plaukus, kai ji žiūrėjo animacinius filmukus, labiau tinkamus mažamečiams, rašoma CNN.

Mergina svėrė vos 27,3 kilogramų – maždaug tiek pat, kiek 9 metų vaikas.

Pranešama, kad nei tėvų, nei jų dukters tapatybė negali būti atskleista pagal Australijos įstatymą, kuriuo siekiama apsaugoti nukentėjusius vaikus.

Mergaitė, kuriai dabar 20 metų, atsisakė duoti interviu CNN. Jos tėvo advokatas Oliveris Paxmanas CNN sakė, kad jo klientas yra „labai nusivylęs“ bylos baigtimi ir svarsto teisines galimybes. Merginos motinos advokatas neatsakė.

Teismo sprendime teisėja Linda Black sakė, kad akivaizdu, jog mergaitės tėvai ją mylėjo, tačiau nevykdė tėvų pareigos padėti jai vystytis fiziškai ir emociškai.

„Tai nėra byla apie prastai maitinamą baleriną“, – sakė teisėja, skirdama tėvui šešerius su puse metų kalėjimo, o motinai – penkerius metus, t. y. sumažintą bausmę, kad būtų atsižvelgta į jos „asmenines aplinkybes“.

„Jūs izoliavote savo dukrą, neleidote jai augti, neleidote jai vystytis taip, kaip ji turėjo teisę. Jūs laikėte ją maža“, – sakė L. Black.

Toliau pateikiama informacija buvo gauta iš teismo dokumentų.

Pranešama, kad mergaitė mėgo šokti. Ją namuose mokė motina, kuri, vos tik jai gimus, išėjo iš darbo, kad galėtų ja rūpintis.

Daugiausiai laiko jos praleisdavo namuose, tačiau baleto pamokos suteikdavo mergaitei galimybę bendrauti su kitais vaikais.

Teismo išplatintose nuotraukose matyti, kaip ji šypsosi vilkėdama ryškiaspalvį kostiumėlį, gale plaukus susirišusi.

„Kokia graži mano balerinos princesės nuotrauka“, – komentavo jos tėvas vieną socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtą nuotrauką.

Mergaitės tėvas dirbo visą darbo dieną, kad išlaikytų šeimą, gyvenančią viename turtingiausių Vakarų Australijos sostinės Perto priemiesčių.

Jie buvo protingi žmonės, kurie akivaizdžiai žinojo, kaip save išmaitinti, sakė teisėja. Tačiau jie nesugebėjo užtikrinti, kad jų dukra valgytų pakankamai maisto.

Maža to, tėvai neleido dukrai augti kaip normaliai paauglei. Šeimos namuose nebuvo nieko „bent kiek tinkamo jos amžiui“, sakė teisėja, atkreipdama dėmesį į jos žiūrėtus filmus: „Teletabiai“, „Ledo šalis“.

Kitaip nei dauguma paauglių, kurie gaudavo pirmuosius darbus ir naršydavo socialiniuose tinkluose, mergina rengdavo princesių gimtadienius ir dovanų gaudavo lėles. Kai kitos mergaitės išgyveno lytinį brendimą, ji nustojo augti ar vystytis.

Teismo proceso metu jos tėvas teismui sakė, kad ji buvo „išranki valgytoja“, kuri, būdama 8 metų, tapo vegetare, o ankstyvoje paauglystėje tapo vegane. Jis teigė, kad dukra valgė tris kartus per dieną ir turėjo galimybę užkandžiauti. Jis nemanė, kad ji buvo prastai maitinama.

Veganai vengia valgyti maistą, kuris gaunamas iš gyvūnų, įskaitant pieno produktus ir kiaušinius. Jų mitybą daugiausia sudaro vaisiai, daržovės, grūdai, riešutai ir sėklos.

Tėvo advokatas O. Paxmanas sakė CNN: „Tai niekada nebuvo atvejis, kai iš vaiko buvo atimtas maistas.“

„Jis mylėjo ir lepino savo dukrą. Ji galėjo valgyti tiek, kiek norėjo“, – teigė advokatas.

Teisėja L. Black atsisakė patikėti, kad pora nesuprato, jog jų dukros sveikata yra itin bloga.

„Atrodo, kad visi pasaulyje, kuriems teko bendrauti su mergaite, suprato, kad ji labai prastai maitinosi, išskyrus du žmones, kurie prisipažino ją mylintys. Tiesiog negaliu sutikti, kad jūs to nematėte. Tiesiog negaliu susitaikyti, kad jūs to nepastebėjote“, – sakė ji.

Iš tiesų, L. Black nustatė, kad jie tai pastebėjo – tiek, kad dukros tėvas suklastojo jos gimimo liudijimą, kad ji atrodytų dvejais metais jaunesnė, iš dalies norėdamas nuslėpti tai, kas kitiems žmonėms darėsi vis akivaizdžiau – jų dukra buvo prastai maitinama.

Tėvai baleto mokykloje pradėjo šnabždėtis, o šokių mokytojai maldavo tėvus kreiptis į dietologą. Jie atsisakė, ir galiausiai mokytojai pranešė valdžios institucijoms.

Kai 17 metų mergina buvo paguldyta į ligoninę, jos ūgis buvo 147,5 cm, o kūno masės indeksas 12,5 – gerokai mažesnis už sveiką 18-25 metų amžiaus ribą.

„Pasak gydytojo, ji buvo išsekusi, jos kūno riebalai buvo riboti. Ji buvo išblyškusi. Jai nebuvo jokių lytinio brendimo požymių. Jos plaukai buvo trapūs ir ploni. Jos oda buvo sausa ir pleiskanojanti. Jos širdies ritmas buvo padidėjęs. Gydytojas pasakė, kad reikia atlikti EKG. O jūs abu pasakėte „ne“, – savo sprendime rašė teisėja L. Black.

Gydytojams bandant ją gydyti, 17-metės tėvai atvirai kalbėjo apie savo įtarimus, kad aplink juos bręsta sąmokslas, ir kad medicinos personalu negalima pasitikėti.

Jų dukra gulėjo valgymo sutrikimų skyriuje, tačiau jie gyrė kitos pacientės, kuri buvo pavojingai liekna, figūrą.

Jie sakė dukrai, kad jos pilvas atrodo pilnas, ir išsakė komentarus, kurie leido suprasti, kad ji gali nutukti, jei laikysis gydytojų patarimų.

Kai tėvai neleido gydytojams įkišti vamzdelio, per kurį būtų maitinama jų dukra, įsikišo valdžios institucijos ir perdavė ją į valstybės globą.

Tėvams nesikišant, mergina priaugo svorio, todėl jos tėvai buvo suimti, jiems pateikti kaltinimai.

