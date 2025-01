„Metų mokytoja“: mokyklos direktorė surengė vakarėlį 100 vaikų, policija kvietė gelbėtojus

Sausio 19 d. policija buvo iškviesta į namus, kuriuose vyko itin triukšmingas vakarėlis. Ten pareigūnai rado daugiau kaip 100 nepilnamečių, vilkinčių vienodus marškinėlius su užrašu „baltas melas“, rašoma „People“.

Daugelis jų vartojo alkoholį, kurį, kaip vėliau paaiškėjo, buvo galima rasti gyvenamojoje vietoje esančiuose šaldytuvuose.

Pranešama, kad pareigūnai rado vieną nepilnametį ant vejos prie namo, kuris „patyrė su alkoholiu susijusį sveikatos sutrikimą“. Skelbiama, kad visiems vakarėlyje dalyvavusiems vaikams buvo 13-17 metų.

„Nepilnametis buvo taip stipriai apsvaigęs, kad Brevardo apygardos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai (BCFR) teko reaguoti ir jį gydyti“, – teigiama pranešime.

Pareigūnai nustatė, kad namo savininkė yra 47 metų Roosevelto pradinės mokyklos direktorė Elizabeth Hill-Brodigan. Anksčiau ji buvo gavusi metų mokytojos apdovanojimą.

Kol greitosios pagalbos medikai rūpinosi nepilnamečiu, „pareigūnai matė, kaip E. Hill-Brodigan išjungė lauko apšvietimą ir įėjo į savo gyvenamąjį namą, todėl BCFR reikėjo naudoti automobilio apšvietimą“.

Atvykus policijai, „į pareigūnus kreipėsi apsvaigusi suaugusi moteris, įvardyta kaip 45 metų Karly Anderson, kuri prisistatė esanti mokytoja“, – teigiama policijos pranešime.

Policija pranešė, jog E. Hill-Brodigan gavo arešto orderį. Moteris kaltinama vaikų nepriežiūra ir „atvirų durų vakarėlio“ organizavimu.

Taip pat buvo suimta ir K. Anderson, kuriai pateikti kaltinimai dėl vaikų nepriežiūros.

Principal arrested after 100 minors found at drinking party in her home, another teacher also busted: https://t.co/KBNI1WoQkG



In addition, a juvenile was on the front lawn suffering from an alcohol-related medical emergency and another juvenile was arrested nearby for a DUI. pic.twitter.com/P4YSwMp9qL

