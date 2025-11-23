 
Lapkričio 23 d., sekmadienis
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Pats reikšmingiausias susitikimas“: JAV paskelbė svarbią žinutę dėl Ukrainos taikos derybų

2025-11-23 20:19 / šaltinis: ELTA
2025-11-23 20:19

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad JAV, Europos ir Ukrainos pareigūnai intensyviai dirba prie prezidento Donaldo Trumpo prieštaringai vertinamo 28 punktų taikos plano pakeitimų, o derybos Šveicarijoje tęsiasi siekiant išspręsti likusius nesutarimus.

„Turime labai gerą darbo rezultatą, kuris pasiektas remiantis visų susijusių šalių indėliu“, – sakė M. Rubio prieš spaudos konferenciją, pasirodęs kartu su Andrijumi Jermaku, pagrindiniu Ukrainos vyriausybės derybininku.

„Mes dirbame prie tam tikrų pakeitimų, tam tikrų korekcijų,“ – pridūrė M. Rubio, – „kad dar labiau sumažintume skirtumus ir priartėtume prie tokio rezultato, su kuriuo tiek Ukraina, tiek, žinoma, Jungtinės Valstijos jaustųsi patogiai.“

Taikos derybos dėl Ukrainos
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Taikos derybos dėl Ukrainos

M. Rubio apibūdino Ženevos derybas kaip „tikriausiai patį produktyviausią ir reikšmingiausią susitikimą“ dėl Ukrainos konflikto nuo tada, kai D. Trumpo administracija įsitraukė į pastangas užbaigti Rusijos 2022 m. pradėtą karą.

Jis sakė esąs nusiteikęs optimistiškai, kad D. Trumpas patvirtins Šveicarijoje padarytus pakeitimus.

A. Jermakas susitikimą pavadino „labai produktyvia pirmąja sesija.“

