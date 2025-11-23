 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Asmeniškai prezidentui Trumpui“: į kaltinimus sureagavęs Zelenskis neigia JAV lyderio žodžius

2025-11-23 19:50 / šaltinis: BNS
2025-11-23 19:50

 Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pareiškė esąs asmeniškai dėkingas Donaldui Trumpui  po to, kai JAV vadovas paskelbė piktą įrašą socialiniuose tinkluose, kuriame vėl peikė Kyjivą už neva nerodomą dėkingumą.

Į Trumpo kaltinimus sureagavo Zelenskis: „Ukraina yra dėkinga“

2

„Ukraina yra dėkinga Jungtinėms Valstijoms, kiekvienam amerikiečiui ir asmeniškai prezidentui Trumpui už pagalbą, kuri, pradedant (prieštankinėmis raketų sistemomis) „Javelin“, gelbsti ukrainiečių gyvybes“, – socialiniame tinkle „X“ teigė V. Zelenskis.

D. Trumpo išstojimas nuskambėjo ukrainiečių ir JAV delegacijos susitikus svarbių derybų Ženevoje dėl JAV plano, kuriuo siekiama užbaigti karą Ukrainoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ukraina pasakė, ko dar šiandien tikisi iš Trumpo taikos plano
Taikos derybos dėl Ukrainos. Ukraina pasakė, ko dar šiandien tikisi iš Trumpo taikos plano (100)
Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda apie Europos planus: sieks pakoreguoti JAV rengiamą taikos planą Ukrainai (13)
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
JAV teisinasi dėl Rusijos „pageidavimų sąrašo“: ar Trumpas bando „prastumti“ savo taikos planą? (10)
Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Trumpas meta dar vieną spaudimą: jo planas Ukrainai – ne galutinis: „Zelenskiui turės patikti“ (29)

