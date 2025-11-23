„Asmeniškai prezidentui Trumpui“: į kaltinimus sureagavęs Zelenskis neigia JAV lyderio žodžius

„Ukraina yra dėkinga Jungtinėms Valstijoms, kiekvienam amerikiečiui ir asmeniškai prezidentui Trumpui už pagalbą, kuri, pradedant (prieštankinėmis raketų sistemomis) „Javelin“, gelbsti ukrainiečių gyvybes“, – socialiniame tinkle „X“ teigė V. Zelenskis.
D. Trumpo išstojimas nuskambėjo ukrainiečių ir JAV delegacijos susitikus svarbių derybų Ženevoje dėl JAV plano, kuriuo siekiama užbaigti karą Ukrainoje.
