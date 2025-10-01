Pateikė daugiau detalių apie sulaikytą Latvijos pilietį, įtariamą šnipinėjimu Rusijai

Anot ministro, įtariamasis šnipinėjimu nėra valstybės pareigūnas ir „buvo iš privataus sektoriaus, turėjo priėjimą prie cirkuliuojančios informacijos ir turėjo supratimą, susiformavusį iš patirties privačiame versle“.
Vidaus reikalų ministras pripažino, kad tai rimtas atvejis, nes jis susijęs su konkrečiais kariniais objektais ir informacijos perdavimu Rusijai.
„Taigi, yra konkretus tikslas ir motyvas. Mano nuomone, tai yra rimta. Šis asmuo neturi leidimo susipažinti su įslaptinta informacija, tačiau nebūkime naivūs, diversijos veiksmai leidžia manyti, kad gali būti bandymų įtraukti ir kito lygio asmenis. Štai kodėl Valstybės saugumo tarnyba prevenciškai žiūri į išvykimus ir neleidžia valstybės pareigūnams vykti į šalis agresores“, – teigė ministras.
Paklaustas apie įtarimus, kad valstybės institucijose gali veikti šnipai, turintys prieigą prie įslaptintos informacijos, ministras sakė, kad to taip pat negalima atmesti, nes „visi yra žmonės ir visi yra vienaip ar kitaip yra pažeidžiami“.
Kartu nereikėtų nuvertinti ir Rusijos, teigė R. Kozlovskis.
Kaip anksčiau skelbta, Latvijos Valstybės saugumo tarnyba (VDD) rugpjūčio 27-ąją sulaikė Latvijos pilietį, įtariamą tyčiniu neteisėtu informacijos apie Latvijos karinius objektus rinkimu ir šios informacijos perdavimu Rusijos žvalgybos tarnybai.
VDD sužinojo, kad Latvijos pilietis perdavė Rusijos žvalgybos tarnyboms informaciją apie kelių Latvijos karinių objektų vietą, išsidėstymą ir saugumo sprendimus.
Sulaikytasis taip pat teikė Rusijos žvalgybai informaciją apie naujų karinių objektų statybą, karių mokymą ir kitų NATO šalių karių buvimą tam tikruose Latvijos kariniuose objektuose. Remiantis VDD turima medžiaga, vyras taip pat perdavė Rusijos žvalgybai kitokios informacijos, kurią būtų galima panaudoti prieš Latvijos ir kitų Baltijos valstybių saugumo interesus.
VDD atliko su šiuo asmeniu susijusius baudžiamuosius veiksmus keturiose vietose Rygoje ir jos apylinkėse. Šiuo metu tarnyba atlieka išsamų duomenų saugojimo įrenginių ir dokumentų, paimtų per kratas, turinio tyrimą.
Įtariamajam saugumo sumetimais skirtas kardomasis kalinimas.
Baudžiamasis kodeksas Latvijoje už tokį nusikaltimą numato įkalinimą nuo vienų iki dešimties metų, su turto konfiskavimu ar be jo, ir bandomąjį laikotarpį iki trejų metų.
Rugpjūčio pabaigoje VDD informavo, kad pradėjo tris baudžiamąsias bylas dėl šnipinėjimo Rusijos naudai. Viena baudžiamoji byla buvo nutraukta dėl įrodymų trūkumo.
Labiausiai žinomas šnipinėjimo atvejis pastaraisiais metais yra susijęs su buvusiu parlamento nariu Janiu Adamsonu. Pirmosios instancijos teismas jam skyrė aštuonerių su puse metų laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą Rusijos naudai. Šiuo metu byla nagrinėjama apeliaciniame teisme.
