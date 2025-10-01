Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Pateikė daugiau detalių apie sulaikytą Latvijos pilietį, įtariamą šnipinėjimu Rusijai

2025-10-01 20:39 / šaltinis: BNS
2025-10-01 20:39

Latvijoje rugpjūtį sulaikytas šalies pilietis, įtariamas šnipinėjimu kariniuose objektuose Rusijos naudai, yra privataus sektoriaus žmogus ir turėjo prieigą prie informacijos, naujienų agentūrai LETA sakė vidaus reikalų ministras Rihardas Kozlovskis.

Latvijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Latvijoje rugpjūtį sulaikytas šalies pilietis, įtariamas šnipinėjimu kariniuose objektuose Rusijos naudai, yra privataus sektoriaus žmogus ir turėjo prieigą prie informacijos, naujienų agentūrai LETA sakė vidaus reikalų ministras Rihardas Kozlovskis.

REKLAMA
0

Anot ministro, įtariamasis šnipinėjimu nėra valstybės pareigūnas ir „buvo iš privataus sektoriaus, turėjo priėjimą prie cirkuliuojančios informacijos ir turėjo supratimą, susiformavusį iš patirties privačiame versle“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vidaus reikalų ministras pripažino, kad tai rimtas atvejis, nes jis susijęs su konkrečiais kariniais objektais ir informacijos perdavimu Rusijai.

REKLAMA
REKLAMA

„Taigi, yra konkretus tikslas ir motyvas. Mano nuomone, tai yra rimta. Šis asmuo neturi leidimo susipažinti su įslaptinta informacija, tačiau nebūkime naivūs, diversijos veiksmai leidžia manyti, kad gali būti bandymų įtraukti ir kito lygio asmenis. Štai kodėl Valstybės saugumo tarnyba prevenciškai žiūri į išvykimus ir neleidžia valstybės pareigūnams vykti į šalis agresores“, – teigė ministras.

REKLAMA

Paklaustas apie įtarimus, kad valstybės institucijose gali veikti šnipai, turintys prieigą prie įslaptintos informacijos, ministras sakė, kad to taip pat negalima atmesti, nes „visi yra žmonės ir visi yra vienaip ar kitaip yra pažeidžiami“.

Kartu nereikėtų nuvertinti ir Rusijos, teigė R. Kozlovskis.

Kaip anksčiau skelbta, Latvijos Valstybės saugumo tarnyba (VDD) rugpjūčio 27-ąją sulaikė Latvijos pilietį, įtariamą tyčiniu neteisėtu informacijos apie Latvijos karinius objektus rinkimu ir šios informacijos perdavimu Rusijos žvalgybos tarnybai.

REKLAMA
REKLAMA

VDD sužinojo, kad Latvijos pilietis perdavė Rusijos žvalgybos tarnyboms informaciją apie kelių Latvijos karinių objektų vietą, išsidėstymą ir saugumo sprendimus.

Sulaikytasis taip pat teikė Rusijos žvalgybai informaciją apie naujų karinių objektų statybą, karių mokymą ir kitų NATO šalių karių buvimą tam tikruose Latvijos kariniuose objektuose. Remiantis VDD turima medžiaga, vyras taip pat perdavė Rusijos žvalgybai kitokios informacijos, kurią būtų galima panaudoti prieš Latvijos ir kitų Baltijos valstybių saugumo interesus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

VDD atliko su šiuo asmeniu susijusius baudžiamuosius veiksmus keturiose vietose Rygoje ir jos apylinkėse. Šiuo metu tarnyba atlieka išsamų duomenų saugojimo įrenginių ir dokumentų, paimtų per kratas, turinio tyrimą.

Įtariamajam saugumo sumetimais skirtas kardomasis kalinimas.

Baudžiamasis kodeksas Latvijoje už tokį nusikaltimą numato įkalinimą nuo vienų iki dešimties metų, su turto konfiskavimu ar be jo, ir bandomąjį laikotarpį iki trejų metų.

REKLAMA

Rugpjūčio pabaigoje VDD informavo, kad pradėjo tris baudžiamąsias bylas dėl šnipinėjimo Rusijos naudai. Viena baudžiamoji byla buvo nutraukta dėl įrodymų trūkumo.

Labiausiai žinomas šnipinėjimo atvejis pastaraisiais metais yra susijęs su buvusiu parlamento nariu Janiu Adamsonu. Pirmosios instancijos teismas jam skyrė aštuonerių su puse metų laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą Rusijos naudai. Šiuo metu byla nagrinėjama apeliaciniame teisme.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų