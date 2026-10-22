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Paskelbta ekstremalioji padėtis: galingas žemės drebėjimas sudrebino Tibetą

2026-10-22 20:10 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-22 20:10
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Tibetą supurtė stiprus žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba (USGS) ketvirtadienį pranešė, kad netoli Nagču miesto Kinijos Tibeto autonominiame regione įvykęs žemės drebėjimas buvo 7 balų.

Kinijos uoste kilo gaisras užsienio laive: skelbia apie „labai daug“ nukentėjusiųjų | Scanpix nuotr.

Tibetą supurtė stiprus žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba (USGS) ketvirtadienį pranešė, kad netoli Nagču miesto Kinijos Tibeto autonominiame regione įvykęs žemės drebėjimas buvo 7 balų.

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Iš pradžių informacijos apie galimą žalą ar nukentėjusiuosius nebuvo.

Žemės drebėjimas įvyko 22.33 val. vietos laiku. Jo epicentras buvo kalnuotoje, retai apgyvendintoje šiaurės Tibeto vietovėje, maždaug už 190 kilometrų į šiaurės rytus nuo Nagču miesto ir už 390 kilometrų į šiaurės rytus nuo regiono sostinės Lasos, pranešė JAV geologijos tarnyba. USGS duomenimis, žemės drebėjimo židinys buvo 10 kilometrų gylyje.

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Žemės drebėjimai

Kinijos valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ pranešė, kad Kinijos žemės drebėjimų administracija įvedė antrojo lygio reagavimo į ekstremaliąją situaciją režimą.

Žemės drebėjimai Kinijoje gana dažni. 2025 m. sausį per žemės drebėjimą Tibeto Tingrio apskrityje žuvo mažiausiai 126 žmonės.

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