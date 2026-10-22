Paskelbta ekstremalioji padėtis: galingas žemės drebėjimas sudrebino Tibetą

Iš pradžių informacijos apie galimą žalą ar nukentėjusiuosius nebuvo.
Žemės drebėjimas įvyko 22.33 val. vietos laiku. Jo epicentras buvo kalnuotoje, retai apgyvendintoje šiaurės Tibeto vietovėje, maždaug už 190 kilometrų į šiaurės rytus nuo Nagču miesto ir už 390 kilometrų į šiaurės rytus nuo regiono sostinės Lasos, pranešė JAV geologijos tarnyba. USGS duomenimis, žemės drebėjimo židinys buvo 10 kilometrų gylyje.
Žemės drebėjimai
Kinijos valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ pranešė, kad Kinijos žemės drebėjimų administracija įvedė antrojo lygio reagavimo į ekstremaliąją situaciją režimą.
Žemės drebėjimai Kinijoje gana dažni. 2025 m. sausį per žemės drebėjimą Tibeto Tingrio apskrityje žuvo mažiausiai 126 žmonės.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.