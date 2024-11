Palestiniečiai praneša, kad per Izraelio smūgį Vakarų Krante žuvo žmogus

Izraelio kariuomenė prieš tai buvo paskelbusi, kad nusitaikė į atitinkamą vietovę.

Ministerija pranešime teigė, kad į Tulkarmo valstybinę ligoninę iš Tulkarmo stovyklos buvo atgabentas „(Izraelio) pajėgų nušautas kankinys“.

Keliomis valandomis anksčiau Izraelio kariuomenė pranešime nurodė, kad „oro pajėgų orlaivis Tulkarme atakavo ginkluotų teroristų būrį“.

Palestiniečių Raudonasis Pusmėnulis pažymėjo, kad jo darbuotojai iš Tulkarmo stovyklos į ligoninę pervežė „22 metų kankinį“. Organizacija atskirai pridūrė, kad stovykloje skeveldros sužalojo 57-erių metų moterį.

Vakarų Kranto šiaurėje išsidėstęs Tulkarmas yra laikomas palestiniečių smogikų grupuočių tvirtove. Čia dažnai vyksta Izraelio karinės operacijos.

Sveikatos apsaugos ministerija netrukus po vidurnakčio paskelbė apie dar vieno palestiniečio žūtį netoli esančiame Dženino mieste. „(Izraelio pajėgos) Dženine nušovė kankinį“, – pranešime teigė ministerija.

Vienas palestiniečių saugumo šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad šis asmuo žuvo vėlai trečiadienį, ir identifikavo jį kaip į pensiją išėjusį palestiniečių žvalgybos pareigūną Abdallahą Saadį.

Po to, kai 2023 m. spalio 7 d. Gazos Ruože prasidėjo karas, Vakarų Krante padaugėjo smurto atvejų. Nuo tada Izraelio kariai arba naujakuriai Vakarų Krante pražudė mažiausiai 761 palestinietį, skaičiuoja Ramaloje įsikūrusi sveikatos apsaugos ministerija. Oficialūs Izraelio duomenys rodo, kad per tą patį laikotarpį Vakarų Krante per palestiniečių atakas prieš izraeliečius taip pat žuvo mažiausiai 24 žmonės.