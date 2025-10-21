Pabėgiot išėjęs vyras nė nenutuokė, kad nekaltas hobis virs kova dėl gyvybės

B. Halloranas, vos tik pamatęs tai, ko niekada nebuvo matęs anksčiau – du Azijos juoduosiu lokius, iš karto suprato, kad yra pavojuje. Lokių užpuolimų visoje Japonijoje daugėja, šiemet jau sužeista daugiau nei 100 žmonių, o mažiausiai septyni žuvo – tai didžiausias skaičius nuo 2006 m., kai pradėti registruoti tokie atvejai. Vienas iš neseniai įvykusių mirtinų užpuolimų įvyko vos už kelių kilometrų nuo jo gyvenamosios vietos.
Ir štai B. Halloranas atsidūrė itin pavojingoje situacijoje: už kelių kilometrų nuo savo automobilio, mąstydamas, kaip pabėgti nuo dviejų lokių, kurie jį stebi iš krūmų, esančių mažiau nei 30 metrų atstumu.
Jam mėginant trauktis, viena meška pradėjo judėti jo link, pasakojo 32-ejų metų vyras, kilęs iš Naujosios Zelandijos.
„Ji buvo maždaug mano ūgio, suaugusi, svėrė mažiausiai 60 ar 70 kilogramų“, – sakė jis.
B. Halloranas nusprendė nebėgti, bijodamas, kad lokys jį seks ir užšoks iš už nugaros. Todėl jis bandė laukinį gyvūną išgąsdinti šaukdamas.
„Mačiau, kad jis ketina mane pulti – ir taip ir padarė.“
Kovėsi kaip įmanydamas
Vyras veidą gynėsi pakelta ranka, „tada lokys sugriebė man už rankos ir pargriovė ant žemės“, – pasakojo Halloran.
„Tada vienu įkandimu mano ranka buvo sunaikinta“, – prisimena vyras.
Tada lokys nusitaikė į jo koją, palikdamas įkandimų ir įbrėžimų žymes, prieš pasitraukdamas. Adrenalino vedamas B. Halloranas sugebėjo atsikelti ir susigrumti su lokiu, kol šis vėl dingo į krūmus.
Bijodamas, kad lokys gali sugrįžti, vyras paskambino žmonai, kad ji atvažiuotų jo paimti. Su sulaužyta ranka ir sunkiai sužeista koja jis sugebėjo nubėgti kilometrą, kad jį surastų žmona ir jiedu sulauktų greitosios pagalbos.
Leidiniui CNN jis kalbėjo iš ligoninės, kurioje jis gydėsi pastarąsias dvi savaites, po trijų operacijų – įskaitant klubo sąnario keitimo operaciją, kad būtų uždengta nugraužta kaulo dalis, ir metalinių plokštelių įdėjimą į ranką.
A Japanese bear has attempted to gobble up a Kiwi in Niigata Prefecture. Billy Halloran from Auckland has had his arm snapped and was scratched all over in the altercation. Read ↓. 🇯🇵 🇳🇿 🧸 🏔️ https://t.co/nZGI9QVKa1REKLAMA— Cole Cameron (@colecameron) October 19, 2025
Bėgimas – pagrindinis vyro hobis
Jo dar laukia ilgas reabilitacijos kelias, įskaitant fizinę reabilitaciją. Po paskutinio ultra maratono jis tikėjosi treniruotis ir dalyvauti dar daugiau – ir vis dar tai planuoja – bet žino, kad tai nebebus taip pat, kaip anksčiau.
Savo situaciją B. Halloranas palygino su „kaip žmogus, kurį užpuolė ryklys, jaučiasi bandydamas grįžti į banglenčių sportą“.
Jis sako, kad jaučiasi it laimės kūdikis , nes „buvo daug užpuolimų, o kai kuriems žmonėms taip nepasisekė“.
Lokių Japonijoje daugėja
Pastaraisiais mėnesiais buvo užfiksuoti ir kiti incidentai su meškomis: meškos siautėjo prekybos centre, slankiojo prie vaikų darželio ir sunkiai sužalojo vyrą, kuris valė lauko vonią.
Ekspertai teigia, kad lokiai vis dažniau išeina iš savo tradicinių buveinių ir patenka į miestų teritorijas ieškodamos maisto, nes klimato kaita trukdo žydėti ir apsidulkinti kai kuriems tradiciniams šių gyvūnų maisto šaltiniams.
Reaguodama į didėjantį pavojų, Japonijos vyriausybė penktadienį paskelbė, kad imsis griežtesnių priemonių lokių populiacijai kontroliuoti.
Daugelis gyventojų imasi atsargumo priemonių, pavyzdžiui, nešioja varpelius arba garsiai groja muziką, kad atbaidytų lokius. B. Halloranas sakė, kad kitą kartą jis apsvarstys galimybę nešiotis lokiams atbaidyti skirtą purškalą.
„Aš tiesiog būsiu šiek tiek atsargesnis dėl to, ką ketinu daryti“, – sakė jis. Tačiau juokavo, kad netrukus ateis žiema, ir kai tik pasveiks, jis nekantriai laukia „snieglentės ir šiek tiek geresnės psichologinės būklės bei grįžimo į gamtą“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!