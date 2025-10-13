Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Pavojus auga: per savaitę meškos pražudė 3 žmones

2025-10-13 09:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-13 09:39

Per pastaruosius kelerius metus Japonijoje smarkiai išaugo laukinių lokių užpuolimų ir susidūrimų su žmonėmis skaičius. Ekspertai tai sieja su klimato atšilimu ir gyventojų mažėjimu kai kuriuose regionuose, dėl ko lokiai vis dažniau ieško maisto arčiau gyvenviečių. Vien per praėjusią savaitę nuo lokių užpuolimų žuvo trys žmonės, skelbia „People“.

Lokys (nuotr. Fotolia.com)

Per pastaruosius kelerius metus Japonijoje smarkiai išaugo laukinių lokių užpuolimų ir susidūrimų su žmonėmis skaičius. Ekspertai tai sieja su klimato atšilimu ir gyventojų mažėjimu kai kuriuose regionuose, dėl ko lokiai vis dažniau ieško maisto arčiau gyvenviečių. Vien per praėjusią savaitę nuo lokių užpuolimų žuvo trys žmonės, skelbia „People".

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienas iš vyrų, kaip teigia policija, buvo paskelbtas dingusiu po to, kai išėjo į mišką grybauti. Deja, po kiek laiko 70-metis vyras rastas miške negyvas.

„Remiantis įbrėžimais, įtariame, kad jį užpuolė lokys“, – sakė pareigūnas.

Trečiadienį policija gavo dar vieną pranešimą. Jame teigiama, kad rastas mirusio vyro kūnas su užpuolimo žymėmis, panašiomis į lokio. Vietos televizijos kanalas „TV Iwate“ pranešė, kad vyro galva ir liemuo buvo atskirti.

Dar vienas incidentas fiksuotas šeštadienį, kai buvo rastas dar vienas vyresnio vyro kūnas, padengtas nagų žymėmis. Policija pranešė, kad nors įtariama, jog tai buvo lokio užpuolimas, tiksli mirties priežastis dar tiriama.

Augantis pavojus: lokių užpuolimai vis dažnėja

Japonijoje gyvena dvi lokių rūšys: Azijos juodasis lokys ir usūrinis rudasis. Tiesa, rudasis lokys dažniausiai minta uogomis, riešutais ir žolėmis, tačiau jis gali sverti virš 500 kg, tad nesunkiai nužudo bet kokį grobį, pasitaikiusį jo kelyje. Juodosios meškos, kiek mažesnės, sveria apie 200 kg.

Kaip praneša Japonijos Aplinkos ministerija, šių metų balandžio–rugsėjo mėnesiais visoje šalyje užfiksuota virš 100 atvejų, kai lokiai užpuolė žmones.

Lokys įsiveržė į prekybos centrą

Vienas iš daugiausiai dėmesio sulaukusių incidentų įvyko praeitą savaitę, kai lokys įėjo į prekybos centrą ir sužeidė du žmones.

„Lokys įėjo į prekybos centrą, sužeidė vieną vyrą, o kitas vyras buvo užpultas ir sužeistas tada, kai pastebėjo lokį ir bandė nuo jo pabėgti“, – sakė pareigūnai.

Japonijos transliuotojas NHK pranešė, kad abu vyrai patyrė nesunkius sužalojimus. Transliuotojas pridūrė, kad lokys įsiveržė į prekybos centro žuvies ir sušių skyrių. Kaip rašoma šaltinyje, užpuolimo metu prekybos centre buvo apie 40 žmonių, o meška pabėgo tada, kai parduotuvės lankytojai pradėjo evakuotis.

