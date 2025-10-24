Pabėgimą suplanavusi paauglių pora po dviejų savaičių paieškų rasta Austrijoje

16-mečiai Joanna C. ir Karol S. paskutinį kartą matyti spalio 9 d. ryte netoli savo namų Koluškio mieste, o nuo tada niekas jų nematė – paauglių telefonai buvo išjungti.
Kaip teigia portalas „Gazeta Prawna“, vienu metu paaugliai buvo užfiksuoti miesto kamerų Čekijoje. Poros dingimas greičiausiai buvo suplanuotas, nes paaugliai visą laiką vengė kontakto ir nuolat keitė savo buvimo vietą.
Sėkminga paieška: dingę paaugliai rasti Austrijoje
„Dėkojame visiems už paramą, informacijos dalijimąsi ir bendradarbiavimą“, – rašoma pareigūnų „Facebook“ profilyje paskelbtame pranešime.
Kaip teigiama šaltinyje, 16-mečiai rasti Austrijoje gyvi ir sveiki, o penktadienio rytą buvo saugiai pargabenti atgal į Lenkiją. Pareigūnai pabrėžia, kad prieš paauglius nebuvo padaryta jokių neteisėtų veiksmų.
„Tai buvo įmanoma dėl dingusių asmenų šeimų bendradarbiavimo su policija“, – sako Lodzės rajono policijos būstinės inspektorės pavaduotoja Aneta Kotynia.
