Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Orų reiškiniai nenustoja stebinti: Rygoje iškrito pirmasis sniegas

2025-08-26 14:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-26 14:23

Ryga nustebino netikėtu reginiu – Kandavos gatvėje pasirodė pirmasis sniegas. Nors dar tik rugpjūtis, miesto gyventojai jau galėjo pamatyti baltą sniego dangą, tarsi primenančią, kad ruduo šiemet ateina anksčiau nei įprasta, rašoma NRA.

Orų reiškiniai nenustoja stebinti: Rygoje iškrito pirmasis sniegas (nuotr. Twitter)

Ryga nustebino netikėtu reginiu – Kandavos gatvėje pasirodė pirmasis sniegas. Nors dar tik rugpjūtis, miesto gyventojai jau galėjo pamatyti baltą sniego dangą, tarsi primenančią, kad ruduo šiemet ateina anksčiau nei įprasta, rašoma NRA.

REKLAMA
2

Specialistai atkreipia dėmesį, kad tokie orų pokyčiai – rimtas signalas laiku pradėti ruoštis artėjančiam šildymo sezonui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žmonės raginami ruoštis šalčiui

Raginama tiek gyventojus, tiek įmones neatidėlioti ir pasirūpinti prisijungimu prie centralizuotos šildymo sistemos.

@v.a.2226 #recommendations #fyp #град #дождь #латвия🇱🇻 ♬ Андрей Ива ЗАКАЗ ПОГОДЫ - Andrey Iva ⭐️

Tad nors kalendorius dar rodo vasarą, pirmasis sniegas primena: žiemai ruoštis metas jau dabar.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų