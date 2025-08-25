Latvijos degalų rinka pirmąjį pusmetį susitraukė 2,4 proc.

Didmeninė prekyba degalais sumenko 10,2 proc., o mažmeninė – paaugo 0,8 procento. Ženklintų degalų pardavimai sumažėjo 7,8 procento. Kitokia prekyba degalais sunyko 21,4 procento.
Vien tik dyzelino paklausa padidėjo 0,7 proc., benzino – 2,4 proc., tuo tarpu dujų automobiliams – krito 16,3 procento.
Mažmeninėje rinkoje iš viso parduota 480,8 tūkst. tonų degalų.
Didžiausios degalų mažmenininkės šalyje – „Neste Latvija“, „Circle K Latvia“, „Viada Baltija“, „Virši-A“, „Kool Latvija“, o didžiausios prekybininkės degalais pagal bendrus pardavimus visoje rinkoje – „Neste Latvija“, „Circle K Latvia“, „Pirmas“.
2024-aisiais Latvijos degalų rinka susitraukė 0,7 procento.
