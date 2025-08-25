Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Latvijos degalų rinka pirmąjį pusmetį susitraukė 2,4 proc.

2025-08-25 09:31 / šaltinis: BNS
2025-08-25 09:31

Per pirmąjį pusmetį Latvijoje realizuota 650 tūkst. tonų degalų – 2,4 proc. mažiau nei tuo pat metu pernai, pranešė Valstybės pajamų tarnyba, remdamasi akcizų surinkimo duomenimis.

Transportas BNS Foto

Per pirmąjį pusmetį Latvijoje realizuota 650 tūkst. tonų degalų – 2,4 proc. mažiau nei tuo pat metu pernai, pranešė Valstybės pajamų tarnyba, remdamasi akcizų surinkimo duomenimis.

0

Didmeninė prekyba degalais sumenko 10,2 proc., o mažmeninė – paaugo 0,8 procento. Ženklintų degalų pardavimai sumažėjo 7,8 procento. Kitokia prekyba degalais sunyko 21,4 procento.

Vien tik dyzelino paklausa padidėjo 0,7 proc., benzino – 2,4 proc., tuo tarpu dujų automobiliams – krito 16,3 procento.

Mažmeninėje rinkoje iš viso parduota 480,8 tūkst. tonų degalų.

Didžiausios degalų mažmenininkės šalyje – „Neste Latvija“, „Circle K Latvia“, „Viada Baltija“, „Virši-A“, „Kool Latvija“, o didžiausios prekybininkės degalais pagal bendrus pardavimus visoje rinkoje – „Neste Latvija“, „Circle K Latvia“, „Pirmas“.

2024-aisiais Latvijos degalų rinka susitraukė 0,7 procento.

