TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Latvija alaus gamybą pirmąjį pusmetį sumažino dešimtadaliu

2025-08-22 16:59 / šaltinis: BNS
2025-08-22 16:59

Latvija per pirmąjį pusmetį pagamino 38,422 mln. litrų alaus – 10,3 proc. mažiau nei tuo pat laikotarpiu pernai, pranešė Valstybės pajamų tarnyba, remdamasi akcizo surinkimo duomenimis.

Alus, gėrimai, vienkartinė plastikinė stiklinė, depozitas, užstatas (123rf.com nuotr.)

0

Latviško alaus eksportas sunyko 42,4 proc. iki 32,382 mln. litrų, o alaus importą Latvija sumažino 23,5 proc. iki 47,077 mln. litrų.

Vartoti vidaus rinkoje per pirmus šešis šių metų mėnesius išleistas alaus kiekis, palyginti su metais anksčiau, sumenko 5,1 proc. iki 61,972 mln. litrų.

2024 metais alaus gamyba Latvijoje sumenko 0,3 proc. iki 73,866 mln. litrų. Tačiau alaus importas padidėjo 7,7 proc. iki 118,999 mln. litrų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

