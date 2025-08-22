Latvija alaus gamybą pirmąjį pusmetį sumažino dešimtadaliu

Latviško alaus eksportas sunyko 42,4 proc. iki 32,382 mln. litrų, o alaus importą Latvija sumažino 23,5 proc. iki 47,077 mln. litrų.
Vartoti vidaus rinkoje per pirmus šešis šių metų mėnesius išleistas alaus kiekis, palyginti su metais anksčiau, sumenko 5,1 proc. iki 61,972 mln. litrų.
2024 metais alaus gamyba Latvijoje sumenko 0,3 proc. iki 73,866 mln. litrų. Tačiau alaus importas padidėjo 7,7 proc. iki 118,999 mln. litrų.
