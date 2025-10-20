Opozicija: Meloni privalo paaiškinti, ką reiškia Trumpo įrašas apie Italijos atsiskyrimą nuo ES ir pagalbos Kyjivui mažinimą

Savo socialinės žiniasklaidos platformoje „Truth Social“ D. Trumpas pakartotinai paskelbė žinutę, kurioje rašoma: „Giorgia Meloni meta iššūkį ES, siekia tiesioginio prekybos susitarimo su Trumpu! Bravo, Meloni! Tai puikus žingsnis!“.
Pridėtas ir vaizdo įrašas, kuriame išsamiau paaiškinta ši hipotezė ir taip pat teigiama, kad G. Meloni yra pasirengusi sumažinti paramą Rusijos invaziją atremiančiai Ukrainai.
Parlamento žemųjų rūmų narė iš centro kairiųjų Demokratų partijos Chiara Braga ir kiti opozicijos politikai reikalauja premjerės pasiaiškinimo.
„Ar tiesa, kad Italija ketina tiesiogiai derėtis su Jungtinėmis Valstijomis dėl muitų makaronams, ir ar tiesa, kad Italija suinteresuota sumažinti paramą Ukrainai?“, – nori žinoti Ch. Braga ir kiti opozicijos politikai.
„Prezidento Trumpo žodžiai nepalieka daug vietos interpretacijai. Todėl Meloni negali apsimesti, kad yra kitaip“, – sakė Ch. Braga.
„Ji privalo paaiškinti, kieno pusėje yra Italija ir ar ji taps Trumpo avanpostu europiečių frontui pralaužti ir galutinai susilpninti Europos Sąjungą, kuri yra ne tik ekonominė partnerė, bet ir, svarbiausia, tas pačias vertybes, teises ir laisves puoselėjančių valstybių politinis paktas“, – pridūrė ji.
G. Meloni šeštadienį vaizdo žinute kreipėsi į Nacionalinį Italijos ir Amerikos fondą (NIAF), dėkojo D. Trumpui, kad atkūrė Kolumbo dieną, ir teigė, kad „woke kultūra“ mėgina „mus suskaldyti, iš naujo apibrėžti mūsų istoriją ir sugriauti mūsų bendras tradicijas“.
