Pranešama, kad smūgis suduotas prie Terpenės kaimo Zaporižios srityje.

Apie tai paskelbė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas.

„Įsibrovėliai sulaukė tokio karšto Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sveikinimo, kad dabar dešimtys išvežami į miesto ligoninę", – pažymėjo Fiodorovas.

Nuo Rusijos invazijos pradžios žuvo iki 13 000 ukrainiečių karių – M. Podoliakas

Nuo Rusijos invazijos pradžios žuvo iki 13 tūkst. ukrainiečių karių, sakė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Mychaila Podoliakas.

„Turime oficialius skaičius iš Generalinio štabo... Jų diapazonas – nuo 10 tūkst. iki 13 tūkst. žuvusiųjų“, – ketvirtadienį Ukrainos televizijai „24 Kanal“ sakė M. Podoliakas.

Jis pridūrė, kad V. Zelenskis oficialius skaičius paskelbs, „kai ateis tinkamas momentas“.

Rusijos pajėgos į Ukrainą įsiveržė vasario 24 dieną. Birželį, kai rusai stengėsi užimti visą rytinį Luhansko regioną, V. Zelenskis sakė, kad Ukraina per kovos veiksmus netenka „60–100 karių per dieną“, o dar „maždaug 500 žmonių“ per dieną sužeidžiami.

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu rugsėjį sakė, kad iki to momento žuvo 5 937 rusų kariai.

Įtariama, kad abi šalys skelbia sumažintus savo nuostolių skaičius, kad nepakenktų savo karių kovinei dvasiai.

JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Markas Milley (Markas Milis) praėjusį mėnesį sakė, kad Ukrainoje žuvo ar buvo sužeista daugiau kaip 100 tūkst. rusų karių ir kad Kyjivo pajėgos tikriausiai patyrė panašių nuostolių.

Šie duomenys, kurių neįmanoma nepriklausomai patvirtinti, kol kas yra tiksliausi JAV vyriausybės nurodyti skaičiai.

Per karą Ukrainoje taip pat žuvo tūkstančiai civilių ukrainiečių.