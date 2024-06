Pietinio Zaporižios regiono gubernatorius Ivanas Fiodorovas nurodė, kad per išpuolį Vilniansko mieste žuvo šeši civiliai.

„Rusai užpuolė Zaporižios srities Vilniansko miestą. Preliminariai žuvo šeši civiliai gyventojai, aštuoni gyventojai buvo sužeisti“, – socialiniuose tinkluose nurodė I. Fiodorovas.

„Buvo apgadintas ypatingos svarbos infrastruktūros objektas, parduotuvė ir gyvenamieji pastatai“, – pridūrė jis.

Vilnianskas yra už 29 km į šiaurės rytus nuo Zaporižios, pagrindinio regiono miesto, kurį kontroliuoja Ukraina.

Tačiau Rusija yra okupavusi didelę regiono dalį.

Rusija teigia aneksavusi Zaporižios regioną, nors jo visiškai nekontroliuoja.

Tačiau pastarosiomis savaitėmis Rusija savo puolimą sutelkė rytuose, o ne pietuose.

Anksčiau šeštadienį Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per išpuolius prieš fronto kaimus rytiniame Donecko regione žuvo keturi žmonės.

REKLAMA

REKLAMA

„Zaričnės kaime rusai nužudė tris žmones“, – socialiniuose tinkluose pranešė regiono gubernatorius Vadymas Filaškinas.

Vėliau Ukrainos generalinis prokuroras nurodė, kad dar vienas žmogus buvo mirtinai sužeistas Niujorko kaime.

REKLAMA

Niujorko kaimas intensyviai puolamas nuo birželio vidurio, kai Rusijos pajėgos pradėjo veržtis Torecko miesto link.

Šeštadienį Ukrainos policija taip pat paskelbė, kad surado moterį, kuri penktadienį buvo nužudyta per išpuolį Dnipro mieste. Be to, per minėtą išpuolį buvo sužeista 13 žmonių. Tarp sužeistųjų yra kūdikis ir besilaukianti moteris.

„Policija atpažino moterį, žuvusią per raketų ataką Dniepro mieste. Ji yra 76 metų sugriauto daugiabučio namo gyventoja“, – sakoma policijos išplatintame pranešime.

REKLAMA

REKLAMA

Po kruvino rusų antpuolio V. Zelenskis dar kartą paprašė suteikti jo šaliai ginklų

Po to, kai per rusų smūgį Ukrainos pietuose žuvo septyni žmonės, du iš jų – vaikai, prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį paprašė Vakarų „paspartinti“ ginklų tiekimą jo šaliai.

„Bet kokia gaišatis priimant sprendimus šiame kare kainuoja gyvybes“, – pasakė V. Zelenskis po smūgio, kurio taikiniu tapo pietuose esantis Vilniansko miestelis.