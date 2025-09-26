Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Netanyahu: Palestinos pripažinimas skatins terorizmą visame pasaulyje

2025-09-26 19:33 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 19:33

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu savo kalboje JT Generalinėje Asamblėjoje Niujorke dar kartą pasmerkė kelių Vakarų šalių sprendimą pripažinti Palestinos valstybę, pavadindamas jį „gėdingu“.

2

Tai paskatins terorizmą visame pasaulyje, sakė B. Netanyahu. Prancūzija, Didžioji Britanija, Australija, Kanada ir dar kelios šalys esą apdovanojo fanatikus, įvykdžiusius ir parėmusius 2023 m. spalio 7 d. žudynes. Kreipdamasis į kitas šalis, B. Netanyahu akcentavo: „Izraelis neleis primesti mums teroro valstybės“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

B. Netanyahu taip pat sakė, kad beveik 90 proc. palestiniečių gyventojų šventė 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ ir kitų islamistinių grupuočių žudynes Izraelyje. Iš tikrųjų tada būta nuotraukų, kuriose matyti džiūgaujantys palestiniečiai. Apklausos po teroro atakos parodė labai didelį pritarimą „Hamas“ išpuoliui – tačiau ne tokio dydžio.

Palestinos valstybę pripažinusios šalys, anot B. Netanyahu, pasiuntė „aiškią žinią“ palestiniečiams – „žudyti žydus apsimoka“. Ir nuosaikesnę palestiniečių savivaldą, valdančią dalį Vakarų Kranto, premjeras vėl kaltino skatinant terorizmą. 

Neseniai Palestiną, be kitų, pripažino ir Portugalija, Belgija, Malta, Liuksemburgas bei Monakas. Palestinos pripažinimas pirmiausiai yra simbolinis žingsnis, tačiau žymi aiškų pozicijos pasikeitimą Artimųjų Rytų konflikte ir dar labiau izoliuoja Izraelį tarptautinėje arenoje.

