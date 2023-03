Nelaimių agentūra: ciklonas „Freddy“ Malavyje nusinešė beveik 100 gyvybių

„Žuvusiųjų skaičius, taip pat ir kituose pietiniame regione nukentėjusiuose rajonuose, išaugo iki 99... bet manome, kad jis dar didės“, – spaudos konferencijoje sakė Nelaimių valdymo reikalų departamento komisaras Charles Kalemba.

Dar 134 žmonės patyrė įvairių sužalojimų, o 16 laikomi dingusiais be žinios po to, kai savaitgalį per Pietų Afriką antrą kartą per kelias savaites praūžė ciklonas „Freddy“, kuris gali tapti vienu iš ilgiausiai trunkančių ciklonų, sugrįžęs po pirmojo smūgio vasario pabaigoje.

Malavio komercinėje sostinėje Blantaire užregistruoti 85 mirties atvejai.

C. Kalemba sakė, kad nuo audros nukentėjo daugiau kaip 10 000 žmonių.

Ciklono poveikis sukėlė dar daugiau bėdų šaliai, kovojančiai su mirtiniausiu choleros protrūkiu savo istorijoje, dėl kurio nuo praėjusių metų mirė daugiau kaip 1 600 žmonių.

„Tokie atšiaurūs orai gali paskatinti per vandenį plintančių ligų, pavyzdžiui, choleros, plitimą“, – įspėjo JT vaikų agentūra UNICEF.

Malavio prezidentas Lazarusas Chakwera keliuose pietiniuose regionuose, įskaitant komercinį centrą Blantairą, paskelbė nelaimės padėtį.