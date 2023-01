NATO prognozė neguodžia: mano, kad Rusija net po pralaimėjimo savo planų nekeis 

Apie tai admirolas Robas Baueris kalbėjo spaudos konferencijoje po NATO karinio komiteto posėdžio generalinio štabo viršininkų lygmeniu.

Jo buvo klausiama, kaip NATO skaičiavimus dėl galimo konflikto tarp Rusijos ir Aljanso veikia faktas, kad Rusijos pajėgos kare su Ukraina yra išsekusios personalo ir ginkluotės atžvilgiu.

„Manau, kad visos valstybės sutinka su tuo, kad nepaisant karo baigties, rusai greičiausiai turės panašių ambicijų. Net ir pralaimėję karą su Ukraina, jie ir toliau turės tų pačių ambicijų. Ir dėl šios priežasties grėsmė neišnyksta“, – sakė R. Baueris.

Visų pirma jis teigė, kad kare su Ukraina sausumoje rusai išnaudojo dalį savo pajėgų, amunicijos, tankų, pėstininkų kovos mašinų ir artilerijos sistemų.

„Bendras sutarimas yra tas, kad rusai atkurs tai, ką turėjo. Jie taip pat pasimokys iš šio konflikto ir bandys pagerinti tai, ką turėjo“, – sakė R. Baueris.

Šiuo atžvilgiu, kaip sakė NATO komiteto pirmininkas, situacija potencialiai turės įtakos Aljanso ateities planams, tačiau klausimas bus, kaip greitai rusai galės atkurti prieškarinį potencialą ir jį pagerinti.

„Jiems tai nelabai sekėsi, kai jie įsiveržė į Ukrainą. Tai užtruks. Ir ar tai bus treji, penkeri, ar dešimt metų, apie tai turime kalbėti kartu. Tai ištirs žvalgyba“, – sakė R. Baueris.

Atsižvelgdamas į tai, jis pridūrė, kad po to reikės nutiesti kelią priimti atitinkamus sprendimus, kad būtų NATO pasiruošę reaguoti į būsimą grėsmę – ją atremti ir suvaldyti.

NATO admirolas pagyrė Ukrainos karinę vadovybę: ji taktiškai ir praktiškai pranašesnė už priešą

NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Robas Baueris po posėdžio pagyrė Ukrainos karinę vadovybę. Pasak jo, jos vadų taktinis ir praktinis meistriškumas pranoksta priešininko.

Apie tai skelbia „Ukrinform“.

„Šiandien specialią sesiją skyrėme situacijai Ukrainoje ir aplink ją. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Valerijus Zalužnas, Ukrainos kariuomenės atstovas Serhijus Salkucanas išdėstė Ukrainos strateginius tikslus ir kalbėjo apie paramą, reikalingą šiems tikslams pasiekti.

Štabo viršininkai patvirtino nepajudinamą Ukrainos paramą ir pagerbė Ukrainos karinę vadovybę už praktinį ir taktinį meistriškumą, kuriuo ji ne kartą pralenkė savo priešininką“, – sakė admirolas.

Jis pažymėjo, kad NATO karinių lyderių susitikimas buvo skirtas Aljanso kolektyvinei gynybai stiprinti, nes Rusijos neišprovokuotas karas prieš Ukrainą žymi naujos pasaulinio saugumo eros pradžią.

„NATO rems Ukrainą tol, kol to reikės. Norą pasipriešinti matome visoje Ukrainos visuomenėje. Mes to mokomės iš jų. Mes visi turime to išmokti. Nes naujoje kolektyvinės gynybos eroje turime užtikrinti, kad mūsų šalys visada būtų pasiruošusios reaguoti į netikėtumus“, – pabrėžė R. Baueris.