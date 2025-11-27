 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Namibijos politikas Adolfas Hitleris Uunona pakeitė vardą

2025-11-27 16:59 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 16:59

Namibijos politikas, pirmiau besivadinęs Adolfu Hitleriu Uunona, pakeitė savo vardą ir pavardę, iš oficialių dokumentų išbraukdamas žodį „Hitleris“, pranešė vietos žiniasklaida.

Namibijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Namibijos politikas, pirmiau besivadinęs Adolfu Hitleriu Uunona, pakeitė savo vardą ir pavardę, iš oficialių dokumentų išbraukdamas žodį „Hitleris“, pranešė vietos žiniasklaida.

REKLAMA
0

„Mano vardas nėra Adolfas Hitleris, aš esu Adolfas Uunona. Praeityje mačiau, kaip žmonės mane vadindavo Adolfu Hitleriu ir bandydavo susieti mane su žmogumi, kurio nė nepažįstu“, – trečiadienį paskelbtame interviu dienraščiui „The Namibian“ sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Uunona, vietos politikas iš Ošanos regione šiaurinėje šalies dalyje esančio Ompundžos miesto, dėl savo vardo praeityje yra sulaukęs tarptautinio dėmesio.

REKLAMA
REKLAMA

Jis dienraščiui „The Namibian“ tvirtino griežtai atsiribojęs nuo nacių ideologijos, teigdamas, kad jo tėvas tokį vardą jam davė nesuprasdamas jo istorinės reikšmės.

REKLAMA

Namibija XX a. pradžioje, iki Adolfui Hitleriui ateinant į valdžią Berlyne, keletą dešimtmečių buvo Vokietijos kolonija.

Trečiadienį A. Uunona dalyvavo Ošanoje vykusiuose pakartotiniuose rinkimuose. „The Namibian“ pranešė, kad jis nuo 2004 m. užima tarybos nario postą, o pirmesnius rinkimus laimėjo didele balsų dauguma.

Valdančiajai partijai SWAPO priklausantis A. Uunona garsėja savo darbu tvarkant regiono vietos reikalus, savo atvirumu ir iniciatyvomis infrastruktūros srityje.

Šio regiono rinkėjai teigė, kad jo pavardė jiems nėra svarbi ir kad šį politiką jie vertina pagal jo darbo rezultatus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų