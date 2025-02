Socialiniame tinkle „X“ E. Muskas užsipuolė V. Zelenskį ir pažėrė kaltinimus, kad Ukrainos prezidento paviešintos apklausos, rodančios, kad V. Zelenskį palaiko daugiau kaip pusė šalies gyventojų, neva yra klaidingos.

„Turėtų būti visiškai akivaizdu, kad Zelenskio kontroliuojama apklausa apie jo paties pritarimą nėra patikima!!!“ – skelbė jis.

E. Muskas teigė, kad „jei Zelenskis iš tikrųjų būtų mylimas Ukrainos žmonių, jis surengtų rinkimus“.

„Iš tiesų Ukrainos žmonės jį niekina, todėl jis atsisakė surengti rinkimus. Aš kviečiu Zelenskį surengti rinkimus ir tai paneigti. Jis to nepadarys.

Prezidentas D. Trumpas teisus, kad jį ignoruoja spręsdamas klausimus dėl taikos,

Prezidentas D. Trumpas teisus ignoruodamas jį ir spręsdamas taikos klausimus, nepriklausomai nuo šlykštaus, didžiulės korupcijos mechanizmo, kuris pelnosi iš žuvusių Ukrainos karių kūnų“, – pareiškė E. Muskas.

