Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Moldovos parlamentas penktadienį išrinko naują ministrą pirmininką

2025-10-31 20:39 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 20:39

Moldovos parlamentas penktadienį išrinko naują ministrą pirmininką, kuris vadovaus šios šalies pastangoms įstoti į Europos Sąjungą (ES) ir išsivaduoti iš Rusijos politinės orbitos, informuoja agentūra „Reuters“.

Moldovos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Moldovos parlamentas penktadienį išrinko naują ministrą pirmininką, kuris vadovaus šios šalies pastangoms įstoti į Europos Sąjungą (ES) ir išsivaduoti iš Rusijos politinės orbitos, informuoja agentūra „Reuters“.

REKLAMA
0

Žinia apie 61-erių ekonomisto Alexandru Munteanu paskyrimą pasirodė po rugsėjo mėnesį vykusių parlamento rinkimų, kuriuose prezidentės Maios Sandu valdančioji Veiksmų ir solidarumo partija (PAS) įtikinamai nugalėjo Rusijai palankius varžovus ir gavo naują mandatą vykdyti Moldovos europinius užmojus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turime unikalią galimybę tapti vyriausybe, kuri atves Moldovą į Europos Sąjungą“, – prieš balsavimą parlamente sakė A. Munteanu, kurį galiausiai palaikė 55 įstatymų leidėjai iš 101.

REKLAMA
REKLAMA

A. Munteanu vyriausybė turės įveikti didelius ekonominius sunkumus ir aukštą infliaciją – prie to daugiausia prisidėjo 2022 m. prasidėjusi Rusijos invazija į kaimyninę Ukrainą. Stojimas į ES gali užtrukti ne vienerius metus, o Moldova turės imtis reformų, pavyzdžiui, pertvarkyti savo teismų sistemą ir atnaujinti pasenusį energijos tinklą.

A. Munteanu, kuris apie 20 metų dirbo ne Moldovoje, įskaitant darbą Pasaulio Banke, ir kuris anksčiau nėra ėjęs politinių pareigų, savo vyriausybės prioritetais įvardijo „ES, taiką, augimą“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų