„Microsoft“ sutrikimas sukėlė chaosą: neveikia „Outlook“, sutriko ligoninių ir įmonių veikla

„Microsoft“ pranešė, kad Europoje „veiklos atkūrimo pažanga teikia vilčių“, o Šiaurės Amerikoje paslaugos taip pat ima veikti, tačiau viena didžiausių Jungtinės Karalystės profesinių sąjungų pareiškė, kad sutrikimai daro „rimtą poveikį“ šalies sveikatos priežiūros sistemai.
Nacionalinės sveikatos tarnybos darbuotojai, priimantys skubios pagalbos skambučius, „negalėjo įprasta tvarka perduoti informacijos apie pacientus, todėl susidarė didžiulis susikaupusių užklausų kiekis ir kilo chaoso grėsmė“, – sakė profesinės sąjungos GMB viešųjų paslaugų padalinio vadovė Rachel Harrison.
Londono finansų rajone naujienų agentūros AFP kalbinti žmonės sakė, kad sutrikimas atskleidė jų priklausomybę nuo „Microsoft“ dirbtinio intelekto asistento „Copilot“.
„Manau, viena didžiausių problemų yra neveikiantis „Copilot“. Dabar galima aiškiai pamatyti, kaip nuo jo priklausome, – sakė 26 metų auditorius Yashmitas Sharma. – Tai buvo apmaudžiausia. Žinoma, taip pat neveikė ir „Outlook“.“
Vieno vidutinio dydžio banko rizikos valdymo vadovė 40 metų Sheera sakė, kad įmonės turėtų geriau pasirengti netikėtiems technologijų gedimams.
„Manau, turime būti šiek tiek atsargesni, – sakė pavardės nenurodžiusi Sheera. – Gali nutikti bet kas: atsikeli ryte ir pamatai, kad neveikia „Outlook“, nors tai yra pagrindinė mūsų visame pasaulyje dirbančios komandos bendravimo priemonė.“
„Microsoft“ sutrikimus aiškino „padidėjusia infrastruktūros apkrova“. Tuo metu iki 9 val. Grinvičo laiku skundų dėl veiklos sutrikimų skaičius platformoje „Downdetector“, stebinčioje skaitmeninių paslaugų gedimus, pradėjo mažėti, o tai reiškė, kad padėtis šiek tiek taisosi.
Technologijų milžinė taip pat nurodė neturinti duomenų, kad šį incidentą būtų sukėlusi kenkėjiška veikla, tačiau pripažino, kad, nepaisant įdiegtų taisymų, jai sunkiai sekasi visiškai atkurti paslaugų veiklą.
Platformos „Downdetector“ duomenimis, per valandą sutrikimai išplito visame pasaulyje ir apėmė „Microsoft“ produktų veiklą 74 valstybėse bei teritorijose.
Žemėlapyje, kurį socialiniame tinkle „X“ paskelbė „Downdetector“, matyti, kad sutrikimai sukėlė nepatogumų naudotojams visoje Amerikoje ir dalyje Europos, Azijos bei Afrikos.
Visame pasaulyje juntamas poveikis
Indijos oro linijų bendrovės perspėjo, kad gali negauti klientų užklausų, o Naujoji Zelandija pranešė dėl sutrikimo sustabdžiusi prašymų išduoti vizas nagrinėjimą. Japonija įspėjo, kad poveikio mastas bus platus.
Japonijos ekonomikos, prekybos ir pramonės ministras Ryosei Akazawa pareiškė neabejojantis, kad sutrikimai turės „didelį poveikį“.
„Kadangi šia programine įranga naudojasi labai daug žmonių, atidžiai stebėsime padėtį ir imsimės visų įmanomų priemonių jai spręsti“, – Japonijos laikraščiui „Asahi Shimbun“ sakė R. Akazawa.
Indijos oro linijų bendrovės „IndiGo“ ir „Akasa Air“ socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad sutriko jų pagalbos elektroniniu paštu paslaugos ir jos gali negauti klientų laiškų.
Australijos kompiuterijos asociacija (ACS) paragino nacionaliniu mastu įvertinti technologinio suvereniteto rizikas. Jos vadovas Prinsas Ralstonas pažymėjo, kad neveikiant programai „Outlook“ mažosios įmonės gali neturėti alternatyvių komunikacijos priemonių.
„Turime būti tikri, kad sistemos, nuo kurių priklauso šalies gyvenimas, netikėtai nesuges be jokio perspėjimo“, – leidiniui „Information Age“ sakė P. Ralstonas.
Naujosios Zelandijos imigracijos tarnyba pranešė dėl pasaulinio „Microsoft“ veiklos sutrikimo iki atskiro pranešimo sustabdžiusi visų prašymų išduoti vizas nagrinėjimą.
Iš pradžių „Microsoft“ teigė tirianti pranešimus apie sutrikimus Šiaurės ir Pietų Amerikoje, tačiau vėliau patvirtino, kad problema, regis, apėmė „Microsoft 365“ paslaugų prieinamumą visų regionų naudotojams.
„Microsoft 365“ – bendrovės debesijos pagrindu teikiama prenumeratos paslauga, apimanti tokias populiarias programas kaip „Outlook“ ir „Teams“.
„Nustatėme, kad keliuose regionuose daliai mūsų infrastruktūros tenka padidėjusi apkrova, kuri, tikėtina, lemia prisijungimo sutrikimus“, – socialiniame tinkle „X“ parašė bendrovė.
„Aktyviai ieškome visų įmanomų būdų sumažinti šių sutrikimų poveikį“, – pridūrė ji.
Platformos „Downdetector“ duomenimis, tūkstančiai naudotojų taip pat pranešė apie programų „Teams“ ir „Copilot“ veikimo sutrikimus.
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