Dėl „Microsoft“ trikdžių – naujausia žinia: kas šiuo metu žinoma?

Kelias valandas užsitęsę sutrikimai, kuriuos „Microsoft“ susiejo su padidėjusia savo infrastruktūros apkrova, paveikė ne tik elektroninį paštą, bet ir tokias paslaugas kaip „Teams“ bei dirbtinio intelekto asistentas „Copilot“.
„Microsoft“ stengiasi pašalinti pasaulinius „Outlook“ veikimo sutrikimus
Sutrikimų padariniai buvo juntami visame pasaulyje – vartotojai, įskaitant įmones ir vyriausybes, pranešė negalintys bendrauti naudodamiesi „Outlook“.
„Stebėjome paslaugų veikimui pagerinti pritaikytų pakeitimų statusą ir patvirtinome, kad jie neduoda laukiamų rezultatų“, – socialiniame tinkle „X“ informavo „Microsoft“.
„Ieškome alternatyvių sprendimų, kurie padėtų padidinti pajėgumus“, – pridūrė technologijų milžinė, tačiau nenurodė, kada tikimasi visiškai atkurti paslaugų veikimą.
Per mažiau nei valandą sutrikimai išplito visame pasaulyje ir paveikė „Microsoft“ produktus 74 šalyse bei teritorijose, nurodė sutrikimus stebinti platforma „Downdetector“.
Žemėlapyje, kurį „Downdetector“ paskelbė „X“, matyti, kad sutrikimai paveikė naudotojus visoje Amerikoje ir kai kuriose Europos, Azijos bei Afrikos dalyse.
Tarp paveiktų šalių buvo ir Naujoji Zelandija, kurios užsienio reikalų ministerija paskelbė pranešimą, kad „dėl pasaulinių „Microsoft“ veiklos sutrikimų buvo paveiktos galimybės gauti elektroninius laiškus. Tai taip pat paveikė visas Naujosios Zelandijos ambasadas, konsulatus ir atstovybes visame pasaulyje“.
„Microsoft“ iš pradžių pranešė, kad tiria pranešimus apie sutrikimus Amerikoje, tačiau vėliau patvirtino, jog problema, regis, paveikė „Microsoft 365“ paslaugų prieinamumą visų regionų naudotojams.
„Microsoft 365“ yra bendrovės debesijos pagrindu teikiama prenumeratos paslauga, apimanti tokias populiarias programas kaip „Outlook“ ir „Teams“.
„Nustatėme, kad dalyje infrastruktūros keliuose regionuose apkrova yra padidėjusi ir dėl to tikriausiai kyla prisijungimo klaidų“, – „X“ paskyroje rašė bendrovė.
„Dedame visas pastangas, kad sumažintume sutrikimo poveikį“, – pridūrė ji.
„Downdetector“ duomenimis, apie 4.50 val. Grinvičo laiku (6.50 val. Lietuvos laiku) smarkiai sumažėjo naudotojų pranešimų apie sutrikimus Vašingtone ir Honkonge.
Tūkstančiai naudotojų taip pat pranešė apie „Teams“ ir „Copilot“ veikimo sutrikimus, nurodė „Downdetector“.
Sutrikimams užsitęsus kelias valandas, „Microsoft“ tinkle „X“ paskelbė kelis pranešimus apie vis dar nesėkmingas pastangas visiškai atkurti paslaugų veikimą.
Viename iš pranešimų, paskelbtame netrukus po 18 val. JAV rytinės pakrantės laiku (1 val. Lietuvos laiku), „Microsoft“ teigė pastebinti „ribotą paslaugų veikimo atkūrimą“. Tuo metu ji stengėsi nukreipti naudotojų srautus nuo paveiktų serverių.
„Atkuriant pajėgumus, paslaugų veikimas naudotojams gali palaipsniui gerėti“, – pridūrė bendrovė.
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