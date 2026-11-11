Partnerystė bus orientuota į viešųjų institucijų, ypatingos svarbos infrastruktūros bei pagrindinių paslaugų apsaugą, kartu gerinant grėsmių aptikimą, dalijimąsi informacija ir reagavimą į kibernetinius incidentus, skelbia portalas „TVP World“.
„Tuo metu, kai Lenkija išlieka viena dažniausiai atakuojamų šalių Europoje, tokia viešojo ir privataus sektorių partnerystė yra esminis atsparumo elementas“, – sakė Lenkijos skaitmeninių reikalų viceministras Pawel Olszewski.
„Microsoft“ skaitmeninės gynybos ataskaitos („Digital Defense Report 2026“) duomenimis, nuo pernai liepos iki šių metų birželio Lenkija pateko tarp dešimties šalių, į kurias dažniausiai taikėsi su Rusijos valdžia siejamos programišių grupuotės.