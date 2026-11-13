Didžiuliai trikdžiai – milijonams sutriko „Microsoft“ veikla: neveikia „Outlook“, „Copilot“

„Microsoft“ teigia, kad gedimo šalinimas nevyksta taip, kaip buvo tikėtasi. Įmonė bando kitus būdus, kaip išspręsti problemą.
Kas žinoma apie „Microsoft“ trikdžius?
Daliai vartotojų gali nepavykti prisijungti prie tam tikrų „Microsoft 365“ programų.
Daugeliui klientų neveikia „Microsoft“ paslauga „Exchange Online“, į kurią įeina elektroninio pašto programa „Outlook“.
Taip pat gali nepavykti peržiūrėti informacijos savo kalendoriaus programose.
Taip pat sutriko „Microsoft“ dirbtinio intelekto platformos „Copilot“ veikimas.
„Microsoft 365“ programas naudoja šimtai milijonų žmonių visame pasaulyje. Tai apima tokias programas kaip „Outlook“ arba „Teams“.
„Downdetector“ duomenimis, „Microsoft“ paslaugų sutrikimas per maždaug valandą pasiekė 74 šalis.
Pranešimų apie „Outlook“ veikimo sutrikimus skaičius pasauliniu mastu ketvirtadienį pasiekė aukščiausią lygį – beveik 140 000.
Su sutrikimais susiduriama maždaug pusę paros.
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