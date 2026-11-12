Sutriko daugelio bendrovės „Microsoft“ programų veikla

Apie 13.30 val. Rytų JAV laiku daugiau kaip 120 tūkst. naudotojų sutrikimų stebėjimo platformoje „Downdetector“ pranešė negalintys prisijungti prie programos „Outlook“. Daugelis jų nurodė negalintys siųsti ir gauti elektroninių laiškų arba jų laiškai vėluoja. Tūkstančiai naudotojų taip pat pranešė apie bendrovės „Microsoft“ darbo komunikacijos programos „Teams“, DI asistento „Copilot“ ir kitų „Microsoft 365“ paslaugų sutrikimus.
„Microsoft“ pranešė tirianti sutrikimo priežastis.
Vartotojai susiduria su problemomis
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose pranešimuose Vašingtono valstijoje, Redmonde, įsikūrusi „Microsoft“ nurodė žinanti, kad naudotojai „susiduria su problemomis bandydami įvairiais būdais prisijungti prie „Exchange Online“ pašto dėžučių Amerikos žemynuose“.
Vėliau bendrovė pridūrė, kad dalis jos infrastruktūros patiria „padidėjusią apkrovą“, kuri, kaip manoma, „gali lemti prisijungimo sutrikimus“. Siekdama subalansuoti apkrovą, bendrovė pranešė pradėsianti perskirstyti duomenų srautus.
„Microsoft“ daugiau informacijos kol kas nepateikė. Anksčiau tą pačią dieną bendrovė pranešė Šiaurės Amerikoje sėkmingai pašalinusi su „Microsoft Teams“ veikimu susijusius sutrikimus, nors dalis naudotojų ir toliau skundėsi prisijungimo problemomis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.