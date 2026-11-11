VTEK nustatė, kad Bušinskaitė ir IŽA pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą

Etikos sargai konstatavo, kad tapusi fondo tarybos nare L. Bušinskaitė liko registruota lobiste ir nustatytu terminu raštu nepranešė VTEK apie paskyrimą į šias pareigas.
Komisija nustatė, kad tarybos nariai pagal jiems suteiktas funkcijas dalyvauja rengiant ir svarstant teisės aktų projektus, todėl laikytini asmenimis, kuriems lobistine veikla siekiama daryti įtaką. Tokias pareigas einantis asmuo negali būti lobistas.
L. Bušinskaitė fondo tarybos nare tapo 2023 m. gruodžio 7 d., o iš lobistų sąrašo išbraukta šių metų birželį.
Komisija pažymi nevertinusi L. Bušinskaitės teisės būti fondo tarybos nare – tyrimas buvo susijęs su šių pareigų nesuderinamumu su lobistės statusu ir pareiga apie paskyrimą į šias pareigas informuoti VTEK.
VTEK taip pat nustatė, L. Bušinskaitės vadovaujamą IŽA pažeidus Lobistinės veiklos įstatymą. Etikos sargai konstatavo, kad asociacija neužtikrino, kad jos vardu lobistinę veiklą vykdytų teisę būti lobistu turintis asmuo.
Komisija nustatė, kad IŽA pirmininkė nuo 2023 m. gruodžio 7 d. iki 2025 m. rugpjūčio 20 d., būdama Medijų rėmimo fondo tarybos nare, kartu vykdė lobistinę veiklą asociacijos vardu.
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