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TV3 naujienos > Verslas

Registrų centras vis dar neveikia normaliai: štai kada viską sutvarkys

2026-10-22 09:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 09:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Įdiegus pagal tarptautines rekomendacijas reikalingus programinius pakeitimus ir atlikus būtinus testus, Registrų centras palaipsniui atkuria paslaugų teikimą. Registrų centro savitarnoje pagrindines paslaugas planuojama atverti šiandien 10 val. Likusias paslaugas planuojama atnaujinti dienos eigoje.

Registrų centras (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Įdiegus pagal tarptautines rekomendacijas reikalingus programinius pakeitimus ir atlikus būtinus testus, Registrų centras palaipsniui atkuria paslaugų teikimą. Registrų centro savitarnoje pagrindines paslaugas planuojama atverti šiandien 10 val. Likusias paslaugas planuojama atnaujinti dienos eigoje.

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Reaguodamas į vakar Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) viešus įspėjimus ir tarptautiniu mastu paskelbtą informaciją apie pasaulinio masto pažeidžiamumą PHP programiniame kode, Registrų centras trečiadienį vakare išjungė paslaugų teikimą. Šiuo metu įmonės specialistai tęsia pradėtus informacinių sistemų atnaujinimo ir paslaugų atkūrimo darbus.

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„Registrų centras teikia kelias dešimtis įvairiausių elektroninių paslaugų, kurių išsivystymo lygis yra nevienodas ir kiekvienu atveju tarptautiniu mastu paviešintų saugumo spragų užkardymui reikalingi skirtingi veiksmai.

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Per naktį susikoncentravome ties jautriausių ir klientams aktualiausių paslaugų teikimą, kurį netrukus atnaujinsime. Tęsime darbus, kad kuo greičiau galėtume pilnai atkurti visų paslaugų teikimą. Klientų prašome kantrybės ir supratimo - esama tarptautinė saugumo situacija šiuo metu to reikalauja iš visų“, – sako Registrų centro generalinis direktorius Vytautas Bitinas.

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Registrų centro savitarnoje pagrindines paslaugas planuojama atverti 10 val. Specialistai toliau tikrina kitų atnaujintose sistemose teikiamų paslaugų funkcionalumą, tarpusavio integracijas, veikimo stabilumą ir saugumą. Sėkmingai užbaigus testavimą ir įsitikinus saugiu bei stabiliu veikimu, likusios paslaugos bus palaipsniui atkuriamos dienos eigoje.

Įgyvendinant prevencines priemones ir atkuriant paslaugas vadovaujamasi NKSC rekomendacijomis, technologijų tiekėjų pateikta informacija ir tarptautiniais pranešimais apie aktualias kibernetines grėsmes.

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Registrų centro paslaugomis kasdien naudojasi gyventojai, verslas, viešojo sektoriaus įstaigos ir įmonės, todėl prioritetas teikiamas valdomų sistemų atsparumui, paslaugų saugumui, patikimumui ir sklandžiam veikimui. Atsiprašome klientų ir partnerių dėl laikinų nepatogumų ir dėkojame už supratingumą.

Registrų centras – valstybės įmonė, tvarkanti pagrindinius valstybės registrus ir informacines sistemas bei teikianti jų duomenimis grindžiamas paslaugas gyventojams, verslui ir viešajam sektoriui. Įmonė kuria ir plėtoja saugias, patikimas bei patogias skaitmenines paslaugas, prisidedančias prie efektyvesnės valstybės ir visuomenės veiklos.

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