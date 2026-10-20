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TV3 naujienos > Verslas

Nenustebkite, jei neleis susimokėti: visoje Europoje sutriko „Revolut“ veikla

2026-10-20 11:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-20 11:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Revolut“ banko klientai Europoje skundžiasi sutrikusia veikla. Banko klientai dalijasi, kad negali prisijungti prie banko aplikacijos bei atsiskaityti parduotuvėse.

„Revolut“ (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

„Revolut“ banko klientai Europoje skundžiasi sutrikusia veikla. Banko klientai dalijasi, kad negali prisijungti prie banko aplikacijos bei atsiskaityti parduotuvėse.

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Su  naujienų portalu tv3.lt susisiekė skaitytoja Rasa (tikras vardas redakcijai žinomas), kuri pasidalijo, kaip jai nepavyko atsiskaityti „Revolut“ banko kortele. 

„Nepavyksta atsiskaityti kortele. Valgykloje nepavyko ir kitiems žmonėms atsiskaityti“, – pasakojo skaitytoja. 

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Užtikrina, kad lėšos ir duomenys saugūs

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsė į banką ir pasiteiravo, kodėl kilo tokie trikdžiai.

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„Revolut“ komunikacijos vadovė Akvilė Adomaitytė paaiškino, kad paslaugos neveikia dėl techninių sutrikimų, tačiau vartotojams ko nerimauti nėra.

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„Šiuo metu susiduriame su techniniais sutrikimais, dėl kurių kurios mūsų paslaugos neveikia. Patvirtiname, kad visų mūsų klientų lėšos ir duomenys yra saugūs. Nuo pat šio ryto, kai buvo nustatytas sutrikimas, aktyviai dirbame siekdami jį pašalinti. Atsiprašome visų klientų, kuriuos paveikė šis sutrikimas, už patirtus nepatogumus“, – kometavo banko atstovė.

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Pranešimai apie sutrikimus – visoje Europoje

Tiesa, su sutrikimais susiduria ne tik lietuviai. Apie nesklandumus praneša naudotojai visoje Europoje. 

Socialiniuose tinkluose pasirodė daugybė vartotojų skundų. Žmonės teigė negalintys atsiskaityti už pirkinius, pervesti pinigų ar atlikti kitų finansinių operacijų. Ypač daug nerimo sukėlė tai, kad kai kuriems klientams neveikė ir mokėjimo kortelės, todėl jie negalėjo atsiskaityti net fizinėse parduotuvėse.

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Apie sutrikimus pranešta iš įvairių pasaulio šalių, tarp jų Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Ispanijos. Kol kas neaišku, ar problemos palietė visus „Revolut“ klientus.

Bendrovės interneto svetainėje veikia paslaugų būsenos puslapis, kuriame galima tikrinti sistemų veikimą. Tačiau tuo metu, kai buvo paskelbta ši informacija, jame visos sistemos buvo nurodytos kaip veikiančios.

indeliai.lt

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