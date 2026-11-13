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TV3 naujienos > Užsienis

Iš „Microsoft“ – naujausia žinia: pastebi „vilčių teikiančią“ pažangą

2026-11-13 15:28 / šaltinis: ELTA
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2026-11-13 15:28
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Bendrovė „Microsoft“ pranešė pastebinti „vilčių teikiančią“ paslaugų atkūrimo pažangą, penktadienį rašė CNN.

„Microsoft“ serveriai „nulūžo“: daliai vartotojų neveikia „Outlook“, „Xbox Live“ ar „Microsoft Teams“ SCANPIX
GALERIJA (25)

Bendrovė „Microsoft“ pranešė pastebinti „vilčių teikiančią“ paslaugų atkūrimo pažangą, penktadienį rašė CNN.

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Socialiniame tinkle „X“ paskelbtame pranešime bendrovė nurodė, kad „elektroninių laiškų pristatymas gerėja vis didesnėje sutrikimų paveiktos „Microsoft 365“ infrastruktūros dalyje“, tačiau perspėjo, kad kai kurie naudotojai vis dar gali „susidurti su protarpiniais sutrikimais“.

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(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Socialiniai tinklai, medijos

Praneša apie vėl gaunamus elektroninius laiškus

Tuo metu kai kurie socialinių tinklų naudotojai ir CNN žurnalistai pranešė vėl gaunantys elektroninius laiškus.

Kaip rašė ELTA, ketvirtadienį sutriko daugelio bendrovės „Microsoft“ platformų, įskaitant „Outlook“, veikla, daug naudotojų negalėjo naudotis savo elektroninio pašto paskyromis, taip pat susidūrė su kitais technologijų milžinės programų veikimo sutrikimais.

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Apie 13.30 val. rytinės JAV pakrantės laiku sutrikimų stebėjimo platformoje „Downdetector“ buvo užregistruota daugiau kaip 120 tūkst. pranešimų apie „Outlook“ veikimo sutrikimus. Daugelis jų nurodė negalintys siųsti ir gauti elektroninių laiškų arba jad jų laiškai vėluoja. Tūkstančiai naudotojų taip pat pranešė apie bendrovės „Microsoft“ darbo komunikacijos programos „Teams“, DI asistento „Copilot“ ir kitų „Microsoft 365“ paslaugų sutrikimus.

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„Microsoft“ tuomet pranešė tirianti sutrikimo priežastis.

Socialiniuose tinkluose paskelbtuose pranešimuose Vašingtono valstijoje, Redmonde, įsikūrusi „Microsoft“ nurodė žinanti, kad naudotojai „susiduria su problemomis bandydami įvairiais būdais prisijungti prie „Exchange Online“ pašto dėžučių Amerikos žemynuose“.

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Vėliau bendrovė pridūrė, kad dalis jos infrastruktūros patiria „padidėjusią apkrovą“, kuri, kaip manoma, „gali lemti prisijungimo sutrikimus“. Siekdama subalansuoti apkrovą, bendrovė pranešė pradėsianti perskirstyti duomenų srautus.

Sutrikimų padariniai buvo juntami visame pasaulyje – naudotojai, įskaitant įmones ir vyriausybes, pranešė negalintys bendrauti naudodamiesi „Outlook“.

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