 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Metų infliacija Japonijoje toliau auga

2025-11-21 13:35 / šaltinis: BNS
2025-11-21 13:35

Metų infliacija Japonijoje praėjusį mėnesį toliau paspartėjo, o tai dar viena bloga žinia Sanae Takaichi ministrų kabinetui prieš numatomą plataus skatinimo paketo paskelbimą.

Japonijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Metų infliacija Japonijoje praėjusį mėnesį toliau paspartėjo, o tai dar viena bloga žinia Sanae Takaichi ministrų kabinetui prieš numatomą plataus skatinimo paketo paskelbimą.

REKLAMA
0

Tikimasi, kad penktasis per tiek pat metų vyriausybės priemonių paketas sieks mažiausiai 20 trln. jenų (127 mlrd. JAV dolerių), įskaitant energijos subsidijas ir mokesčių lengvatas gyventojams bei verslui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau tokie valdžios planai sukėlė nerimą dėl to, kad valstybės skola dar labiau išaugs, vyriausybės obligacijų pajamingumas gali pasiekti rekordines aukštumas, o jena nusilpti kitų pagrindinių valiutų atžvilgiu.

REKLAMA
REKLAMA

Penktadienį paskelbti oficialūs duomenys parodė, kad metų infliacija šalyje spalį spartėjo iki 3,0 proc. nuo 2,9 proc.  rugsėjį.

REKLAMA

Labiausiai spartėjo elektros energijos kainų augimas, taip pat transporto ir ryšių paslaugų, tuo tarpu maisto produktų brangimas sulėtėjo.

Bazinė metų infliacija, į kurią orientuojasi centrinis bankas, priimdamas pinigų politikos sprendimus, taip pat pasiekė 3 procentus.

Spalį užfiksuota 0,4 proc. bendra mėnesio infliacija – didžiausia nuo sausio.

Šie duomenys paskelbti praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo oficialiai pranešta apie ekonomikos susitraukimą trečiąjį ketvirtį 0,4 proc. – tai buvo pirmas nuosmukis nuo praėjusių metų pradžios.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų