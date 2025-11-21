Metų infliacija Japonijoje toliau auga

Tikimasi, kad penktasis per tiek pat metų vyriausybės priemonių paketas sieks mažiausiai 20 trln. jenų (127 mlrd. JAV dolerių), įskaitant energijos subsidijas ir mokesčių lengvatas gyventojams bei verslui.
Tačiau tokie valdžios planai sukėlė nerimą dėl to, kad valstybės skola dar labiau išaugs, vyriausybės obligacijų pajamingumas gali pasiekti rekordines aukštumas, o jena nusilpti kitų pagrindinių valiutų atžvilgiu.
Penktadienį paskelbti oficialūs duomenys parodė, kad metų infliacija šalyje spalį spartėjo iki 3,0 proc. nuo 2,9 proc. rugsėjį.
Labiausiai spartėjo elektros energijos kainų augimas, taip pat transporto ir ryšių paslaugų, tuo tarpu maisto produktų brangimas sulėtėjo.
Bazinė metų infliacija, į kurią orientuojasi centrinis bankas, priimdamas pinigų politikos sprendimus, taip pat pasiekė 3 procentus.
Spalį užfiksuota 0,4 proc. bendra mėnesio infliacija – didžiausia nuo sausio.
Šie duomenys paskelbti praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo oficialiai pranešta apie ekonomikos susitraukimą trečiąjį ketvirtį 0,4 proc. – tai buvo pirmas nuosmukis nuo praėjusių metų pradžios.
