Mėnuo valdžioje: Trumpo valdžios „buldozeris“ pervažiavo per pasitikėjimą Europoje

Pastarosiomis dienomis Europą ir pačią Ukrainą sukrėtė D. Trumpo bandymas nutraukti karą derybomis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Maža to, JAV prezidentas atvirai kaltina Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenksį pradėjus karą ir pavadino jį „diktatoriumi be rinkimų“.

Vis dėlto D. Trumpo sprendimai palietė ne tik europiečius ir karinę politiką, bet ir pačius amerikiečius.

Štai, ką JAV pakeitė Trumpas:

Meksikos įlanką pervadino Amerikos įlanka. D. Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo federalinė vyriausybė įpareigota oficialiuose žemėlapiuose Meksikos įlankos pavadinimą pakeisti į „Amerikos įlanką“.

D. Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo federalinė vyriausybė įpareigota oficialiuose žemėlapiuose Meksikos įlankos pavadinimą pakeisti į „Amerikos įlanką". Patraukė JAV iš Pasaulinės sveikatos organizacijos. Sausio 21 d. D. Trumpas paskelbė, kad JAV pasitrauks iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO). Savo sprendimą pasitraukti iš PSO D. Trumpas motyvavo kritikuodamas organizaciją dėl jos reakcijos į „COVID-19" pandemiją ir būtinų reformų stokos.

Pasitraukė iš Paryžiaus klimato susitarimo. Pasitraukimas iš Paryžiaus klimato susitarimo buvo reikalingas tam, kad JAV naftos ir dujų bendrovėms nebūtų taikomas reguliavimas ir jos galėtų maksimaliai padidinti gavybą.

Apdovanojo Kapitolijaus šturmo dalyvius. Sausio 20 d. D. Trumpas suteikė malonę beveik visiems asmenims, kaltinamiems dalyvavus Kapitolijaus šturme 2021 m. sausio 6 d. JAV prezidentas faktiškai panaikino teisines pasekmes visiems, išskyrus 14 iš beveik 1,5 tūkst. asmenų, kaltinamų dėl šturmo. Išimtis – kraštutinių dešiniųjų organizacijų „Proud Boys“ ir „Oath Keepers“ nariai, kurių bausmės baigėsi anksčiau laiko.

Sustabdytas USAID humanitarinės pagalbos finansavimas. D. Trumpas 3 mėnesiams įšaldė JAV Tarptautinės plėtros agentūros (USAID) finansavimą, kaltindamas ją „negirdėto lygio korupcija" ir sukčiavimu.

D. Trumpas 3 mėnesiams įšaldė JAV Tarptautinės plėtros agentūros (USAID) finansavimą, kaltindamas ją „negirdėto lygio korupcija“ ir sukčiavimu. Įsteigtas Vyriausybės efektyvumo departamentas. 2025 m. sausio 20 d. D. Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo įsteigė Vyriausybės efektyvumo departamentą (DOGE). Naujasis departamentas turėtų racionalizuoti biurokratiją ir peržiūrėti vyriausybės išlaidas, kad būtų išvengta jų švaistymo. DOGE komanda iš Iždo departamento gavo prieigą prie JAV federalinės mokėjimų sistemos, kurioje saugomi slapti asmeniniai bankų duomenys.

Masiniai vyriausybės pareigūnų atleidimai. D. Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo reikalaujama, kad agentūrų vadovai suplanuotų masinį darbuotojų skaičiaus mažinimą, siekiant sumažinti federalinių darbuotojų skaičių. Agentūroms nurodyta atleisti beveik visus darbuotojus, kuriems nustatytas bandomasis laikotarpis ir kuriems dar nesuteikta valstybės tarnybos apsauga.

D. Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo reikalaujama, kad agentūrų vadovai suplanuotų masinį darbuotojų skaičiaus mažinimą, siekiant sumažinti federalinių darbuotojų skaičių. Agentūroms nurodyta atleisti beveik visus darbuotojus, kuriems nustatytas bandomasis laikotarpis ir kuriems dar nesuteikta valstybės tarnybos apsauga. Leido pareigūnams mokėti kyšius užsienyje. D. Trumpas sustabdė įstatymo, kuriuo JAV bendrovėms ir piliečiams buvo draudžiama duoti kyšius užsienio pareigūnams, galiojimą.

Siuntė nelegalius migrantus į Gvantanamo įlanką. Šiuo metu Baltieji rūmai daugiausia dėmesio skiria didelio skaičiaus JAV gyvenančių neteisėtų imigrantų deportavimui. D. Trumpas pasirašė įstatymą, leidžiantį areštuoti ir deportuoti imigrantus, jei jie įvykdo vagystes ir kitus nusikaltimus. Taip pat buvo sustabdytos kelios imigrantų priėmimo programos, susijusios su Ukrainos, Kubos, Haičio ir Venesuelos piliečiais.

Šiuo metu Baltieji rūmai daugiausia dėmesio skiria didelio skaičiaus JAV gyvenančių neteisėtų imigrantų deportavimui. D. Trumpas pasirašė įstatymą, leidžiantį areštuoti ir deportuoti imigrantus, jei jie įvykdo vagystes ir kitus nusikaltimus. Taip pat buvo sustabdytos kelios imigrantų priėmimo programos, susijusios su Ukrainos, Kubos, Haičio ir Venesuelos piliečiais. Mėgino panaikinti teisę į JAV pilietybę nuo gimimo. Sausio 20 d. D. Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo apribojamas automatinis JAV pilietybės suteikimas gimusiems vaikams, kurių tėvai nėra JAV piliečiai arba teisėti nuolatiniai gyventojai. Tačiau po dviejų savaičių JAV federalinis teisėjas sustabdė vykdomojo įsako galiojimą, nes jis pažeidė Konstitucijos 14-ąją pataisą, Aukščiausiojo Teismo precedentus ir istorinius JAV pilietybės principus.

Grąžinti plastikiniai šiaudeliai vietoj popierinių. D. Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo atšaukė Joe Bideno administracijos politiką palaipsniui atsisakyti federalinių vienkartinių plastikinių gaminių, ypač plastikinių šiaudelių, pirkimų.

Įvedė muitus. Vasario 1 d. JAV įvedė 25 proc. muitus iš Kanados ir Meksikos importuojamoms prekėms ir 10 proc. muitą prekėms iš Kinijos. Šį žingsnį jis paaiškino būtinybe apsaugoti amerikiečius. Pasak jo, tai daroma dėl „didelės nelegalių užsieniečių ir mirtinų narkotikų, žudančių mūsų piliečius, grėsmės".

Vasario 1 d. JAV įvedė 25 proc. muitus iš Kanados ir Meksikos importuojamoms prekėms ir 10 proc. muitą prekėms iš Kinijos. Šį žingsnį jis paaiškino būtinybe apsaugoti amerikiečius. Pasak jo, tai daroma dėl „didelės nelegalių užsieniečių ir mirtinų narkotikų, žudančių mūsų piliečius, grėsmės“. Išvadino Zelenskį vidutiniu komiku, melžiančiu JAV pinigus ir diktatoriumi, o apie Rusiją nesakė nė žodžio nieko blogo. Taip pat kritikavo jis pats, ar jo atstovai Europos šalis, nuolat kartojo, kad karas Ukrainoje labiau svarbus europiečiams negu JAV.

Trumpo derybos su Putinu

D. Trumpas anądien pavadino V. Zelenskį diktatoriumi. O dar prieš tai JAV gynybos sekretorius pareiškė, kad Ukrainos atstatymas į 2014 m. sienas kol kas neįmanomas.

Buvęs JAV ambasadorius Rusijoje Michaelas McFaulas pažymėjo, kad D. Trumpo komanda derybų metu esą siūlė rusams: de facto pripažinti Rusijos kontroliuojamas okupuotas Ukrainos teritorijas; Ukrainos narystės NATO atsisakymą; JAV karių nebuvimą Ukrainos teritorijoje; JAV karių išvedimą iš Europos; sankcijų Rusijai sušvelninimą.

Praėjusią savaitę P. Hegsethas pareiškė, kad NATO sąjungininkai negali manyti, jog JAV Europoje bus amžinai.

Be to, Miuncheno konferencijoje Europos vadovai išreiškė susirūpinimą dėl galimo JAV paramos Ukrainai mažinimo ir dėl to, kaip tai paveiks žemyno saugumą.

D. Trumpas ir jo komanda užsiminė apie galimybę keisti JAV strategiją Ukrainos atžvilgiu, o tai sukėlė nerimą Europoje.