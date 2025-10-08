Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Marine Le Pen pažadėjo blokuoti bet kokią naują prancūzų vyriausybę, ragina rengti rinkimus

2025-10-08 17:34 / šaltinis: BNS
2025-10-08 17:34

Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen trečiadienį pareiškė, kad blokuos bet kokius naujos vyriausybės veiksmus.

Marine Le Pen (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen trečiadienį pareiškė, kad blokuos bet kokius naujos vyriausybės veiksmus.

REKLAMA
2

„Aš balsuoju prieš viską“, – sakė triskart kraštutinių dešiniųjų kandidatė į prezidentus.

Ji pakartojo raginimą prezidentui Emmanueliui Macronui „rimtai apsvarstyti“ galimybę paleisti parlamentą ir surengti pirmalaikius parlamento rinkimus arba „netgi atsistatydinti“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien mūsų politinių lyderių problema yra ta, kad jie sėda ant žirgo ne tam, kad kur nors nujotų, o tam, kad dalyvautų rodeo“, – sakė 57 metų M. Le Pen gyvulių mugėje centrinėje Prancūzijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Anot jos, jiems svarbiau, „kiek ilgai galiu išsilaikyti, kol žirgas bando mane nuversti?“.

Pirmadienį, praėjus vos 14 valandų po to, kai buvo pristatyta naujo ministrų kabineto sudėtis ir buvo suplanuotas pirmasis vyriausybės posėdis, atsistatydino premjeras Sebastienas Lecornu.

REKLAMA

Tačiau jau pirmadienio vakarą prezidentas surengė naujas derybas su S. Lecornu ir pavedė jam per dvi dienas parengti šalies „stabilumo“ planą.

Du prieš pat S. Lecornu dirbusius ministrus pirmininkus, Francois Bayrou ir Michelį Barnier, parlamentas nušalino kilus nesutarimams dėl biudžete numatytų taupymo priemonių.

Politinė krizė Prancūziją krečia jau daugiau kaip metus, nuo to laiko, kai E. Macronas 2024-ųjų viduryje sušaukė pirmalaikius rinkimus, po kurių jėgos parlamente pasiskirstė apylygiai.

Politinis chaosas šalį apėmė artėjant 2027-aisiais vyksiantiems prezidento rinkimams. Jie tikriausiai žymės istorinę kryžkelę šalies politikoje, nes M. Le Pen vadovaujami Prancūzijos kraštutiniai dešinieji jaučia turintys geriausius šansus perimti valdžią.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų