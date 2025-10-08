Marine Le Pen pažadėjo blokuoti bet kokią naują prancūzų vyriausybę, ragina rengti rinkimus

„Aš balsuoju prieš viską“, – sakė triskart kraštutinių dešiniųjų kandidatė į prezidentus.
Ji pakartojo raginimą prezidentui Emmanueliui Macronui „rimtai apsvarstyti“ galimybę paleisti parlamentą ir surengti pirmalaikius parlamento rinkimus arba „netgi atsistatydinti“.
„Šiandien mūsų politinių lyderių problema yra ta, kad jie sėda ant žirgo ne tam, kad kur nors nujotų, o tam, kad dalyvautų rodeo“, – sakė 57 metų M. Le Pen gyvulių mugėje centrinėje Prancūzijoje.
Anot jos, jiems svarbiau, „kiek ilgai galiu išsilaikyti, kol žirgas bando mane nuversti?“.
Pirmadienį, praėjus vos 14 valandų po to, kai buvo pristatyta naujo ministrų kabineto sudėtis ir buvo suplanuotas pirmasis vyriausybės posėdis, atsistatydino premjeras Sebastienas Lecornu.
Tačiau jau pirmadienio vakarą prezidentas surengė naujas derybas su S. Lecornu ir pavedė jam per dvi dienas parengti šalies „stabilumo“ planą.
Du prieš pat S. Lecornu dirbusius ministrus pirmininkus, Francois Bayrou ir Michelį Barnier, parlamentas nušalino kilus nesutarimams dėl biudžete numatytų taupymo priemonių.
Politinė krizė Prancūziją krečia jau daugiau kaip metus, nuo to laiko, kai E. Macronas 2024-ųjų viduryje sušaukė pirmalaikius rinkimus, po kurių jėgos parlamente pasiskirstė apylygiai.
Politinis chaosas šalį apėmė artėjant 2027-aisiais vyksiantiems prezidento rinkimams. Jie tikriausiai žymės istorinę kryžkelę šalies politikoje, nes M. Le Pen vadovaujami Prancūzijos kraštutiniai dešinieji jaučia turintys geriausius šansus perimti valdžią.
