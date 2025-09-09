Teismas: Marine Le Pen apeliacija bus pradėta nagrinėti sausį

Tai palanku politikei, turinčiai vilčių dalyvauti 2027 metų prezidento rinkimuose.
M. Le Pen kovą patyrė smūgį, kai Prancūzijos teismas nuteisė ją ir kelis kitus jos „Nacionalinio sambūrio“ (RN) pareigūnus dėl fiktyvių darbuotojų Europos Parlamente (EP) schemos.
M. Le Pen buvo skirta ketverių metų įkalinimo bausmė, pusės jos vykdymą atidedant, ir 100 tūkst. eurų bauda.
Teismo sprendimu jai taip pat uždrausta penkerius metus siekti renkamo posto – tai sutrukdytų jai kandidatuoti 2027 metais, nebent šį sprendimą panaikintų apeliacinis teismas.
Nors turi daugybę susikaupusių bylų, Paryžiaus apeliacinis teismas paspartino procedūras dėl M. Le Pen bylos, kad galėtų savo sprendimą paskelbti 2026 metų vasarą.
Prokuratūra norėjo, jog byla būtų nagrinėjama kitų metų pradžioje, kad „svarstymas ir teisminiai debatai būtų kuo toliau nuo svarbios rinkimų datos“.
M. Le Pen, kuri tris kartus siekė prezidento posto, žadėjo neatsisakyti savo prezidentinių ambicijų ir teigė tapusi raganų medžioklės taikiniu.
Prezidento Emmanuelio Macrono antroji kadencija baigsis 2027-aisiais ir tais metais vyksiantys rinkimai daugelio laikomi 57-erių M. Le Pen geriausia – ir galbūt paskutine – galimybe užimti aukščiausią šalies postą.
M. Le Pen įspėjo, kad negalima nuvertinti prancūzų rinkėjų pykčio, jei jai būtų neleista dalyvauti rinkimuose. Pasak jos, tokio scenarijaus atveju rinkimai galėtų būti neteisėti.
Tačiau M. Le Pen taip pat paprašė savo svarbiausio pavaduotojo, 29 metų Jordano Bardellos (Žordano Bardelos), pasirengti kandidatuoti ir viename interviu sakė, kad jam „gali tekti perimti deglą“.
M. Le Pen protežė J. Bardella, kuris 2022-aisiais pakeitė ją RN lyderio poste, daugelio laikomas jos politiniu įpėdiniu.
Apeliacinio teismo pranešimas pasirodė tokiu metu, kai vos devynis mėnesius dirbęs ministras pirmininkas Francois Bayrou (Fransua Bairu) pralaimėjo balsavimą parlamente dėl pasitikėjimo jo vyriausybe ir šalis vėl atsidūrė politinėje nežinioje.
