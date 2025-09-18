Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lukašenka: Statkevičius grįžo į kalėjimą ir gali „netrukus mirti“

2025-09-18 14:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 14:05

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka leido suprasti, kad žinomas disidentas Mikola Statkevičius, atsisakęs išvykti į Lietuvą kartu su kitais išlaisvintais politiniais kaliniais, grįžo į kalėjimą ir gali „greitai mirti“.

Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)

0

M. Statkevičius, kuris kaip A. Lukašenkos konkurentas 2010 m. dalyvavo prezidento rinkimuose, kartu su dešimtimis kitų politinių kalinių, paleistų anksčiau šį mėnesį, turėjo atvykti į Lietuvą. Tačiau pasienyje jis išlipo iš juos vežusio autobuso ir grįžo į Baltarusiją, kurią nuo 1994 metų valdo autoritarinis lyderis.

Nuo to laiko M. Statkevičiaus niekas nematė, o jo žmona praėjusią savaitę AFP sakė, kad neturi jokių žinių apie jį.

Tačiau trečiadienį A. Lukašenka patvirtino, kad disidentas grįžo į Baltarusiją.

A. Lukašenka sakė, kad lietuviai įspėjo M. Statkevičių, kad jis „pateks į kalėjimą“, jei grįš į Baltarusiją.

„Jie jį išsivežė. Mes negalėjome jo palikti. Galų gale jis mūsų pilietis. Jie išvežė jį į Baltarusiją“, – sakė A. Lukašenka per televizijos diskusiją su istorikais.

Toliau jis sakė, kad 69 metų oponentas „jau baigia išsekti“.

„Jis netrukus mirs, neduok Dieve, kalėjime, tad kam tai daryti?“ – pridūrė A. Lukašenka.

Organizacija „Amnesty International“ pirmadienį pareiškė, kad M. Statkevičiaus dingimas greičiausiai yra „prievartinis“.

Baltarusijos kalėjimų sistema garsėja slaptumu, o politiniai kaliniai dažnai ištisus mėnesius laikomi vienutėje, be galimybės susisiekti su šeima ar advokatais.

Žmogaus teisių gynėjų duomenimis, Baltarusijoje už grotų tebėra apie 1 000 politinių kalinių.

