„Kartais visos politinės tvarkos patikimumas nusprendžiamas dėl vieno, regis, mažo klausimo. Lietuvoje šiuo atveju kalbama vos apie vieną žodį: Taivanas“, – pažymėjo ji.
Nuo 2021 metų Taivanas Lietuvos sostinėje Vilniuje turi savo atstovybę. Kitaip nei daugelyje kitų Europos šalių, ji vadinasi „Taiwanese Representative Office“ (Taivaniečių atstovybės biuras) vietoj „Taipei Representative Office“ (Taipėjaus atstovybės biuras). „Kinijai jau tai buvo provokacija. Pekinas sureagavo diplomatinėmis baudžiamosiomis priemonėmis ir milžinišku ekonominiu spaudimu“, – aiškino B. Start-Watzinger.
Dabar ryškėja reikšmingas posūkis, pažymi Vokietijos politikė. Lietuvos vyriausybė nori normalizuoti santykius su Kinija ir, remiantis žiniasklaidos pranešimais, jau dirba ties tuo, kad pasiektų atstovybės pervadinimą. Atitinkami diplomatiniai pokalbiai jau tapo žinomi viešai. Taivanas kol kas laikosi suderinto pavadinimo.
Kas leidžia atsirasti strateginėms priklausomybėms, tampa pažeidžiamas šantažo
Autorės teigimu, Lietuva po kelerių metų ekonominės ir diplomatinės įtampos ieško išeities. Tačiau Europa negali leisti, kad ES ir NATO valstybė narė galiausiai pakeistų savo politiką vien todėl, kad autoritarinėgalios valstybė panaudojo pakankamą spaudimą.
„Šis procesas turi daug bendro ir su Vokietija. Nes kalba eina ne tik apie Taivaną. Kalba eina apie klausimą, ar autoritarinė valstybė per ekonominį šantažą gali nulemti ES partnerės politinius sprendimus.
Būdama federaline švietimo ir mokslinių tyrimų ministre visą savo kadenciją siekiau, kad mūsų mokslinis bendradarbiavimas su Kinija būtų kritiškai peržiūrėtas. Moksliniai tyrimai yra mūsų gerovės ir mūsų laisvės pagrindas. Tačiau mokslinių tyrimų rezultatai gali būti piktnaudžiaujant panaudoti stebėsenai, priespaudai ir kariniams tikslams. Ten, kur kyla šnipinėjimo, nepageidaujamo technologijų perdavimo ar karinio panaudojimo pavojus, turime padaryti išvadas. Mokslo laisvė nereiškia saugumo politikos nerūpestingumo.
Dėl tos pačios priežasties taip pat skatinau bendradarbiavimą su Taivanu. Taivanas yra gyvybinga demokratija, svarbus technologijų partneris ir pavyzdys, kaip ekonominė sėkmė ir politinė laisvė priklauso viena kitai.
Ši atskirtis tarp demokratinių partnerių ir autoritarinių režimų dabartinėje geopolitinėje padėtyje yra svarbesnė nei kada nors anksčiau“, – pažymėjo B. Start-Watzinger.
Bettina Stark-Watzinger yra su Vokietijos laisvosios demokratų partija (FDP, vokiečių liberalų partija) susijusio Friedricho Naumanno laisvės fondo valdybos pirmininko pavaduotoja ir lazerinės sintezės įmonės „Focused Energy“ patarėja. Olafo Scholzo valdymo metu buvo federalinė švietimo ir mokslinių tyrimų ministrė (2021–2024 m.), FDP Heseno pirmininkė (2021–2025 m.) ir FDP federalinio pirmininko pavaduotoja (2023–2025 m.). Jos pagrindinės sritys – švietimo ir mokslinių tyrimų politika, inovacijų skatinimas, taip pat energijos ir mokslo vadyba.
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