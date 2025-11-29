 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje ukrainiečiams ir baltarusiams pateikti kaltinimai dėl darbo užsienio žvalgybos tarnybai

2025-11-29 12:00 / šaltinis: BNS
2025-11-29 12:00

Lenkijos prokurorai penktadienį pranešė, kad pateikė kaltinimus dviem ukrainiečiams ir trims baltarusiams dėl darbo užsienio žvalgybos tarnybai.

Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos prokurorai penktadienį pranešė, kad pateikė kaltinimus dviem ukrainiečiams ir trims baltarusiams dėl darbo užsienio žvalgybos tarnybai.

REKLAMA
0

Lenkijos nacionalinė prokuratūra tiksliai nenurodė, su kuria valstybe susijęs šis atvejis. Tačiau nuo tada, kai Rusija beveik prieš ketverius metus pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Varšuva kaltina Maskvą bandymais vykdyti sabotažą ir „hibridinį karą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prokuratūros atstovas Przemyslawas Nowakas pranešime nurodė, kad trys įtariamieji buvo laikinai suimti.

REKLAMA
REKLAMA

Pranešime nurodoma, kad įtariamųjų veikla, vykdyta šią savaitę Varšuvoje ir rytiniame Balstogės mieste, apėmė „valstybės saugumui svarbios infrastruktūros ir svarbiausių objektų fotografinės dokumentacijos perdavimą“.

REKLAMA

„Įtariamiesiems už atliktas užduotis buvo sumokėta kriptovaliutomis“, – pridūrė P. Nowakas. 

Pasak Lenkijos nacionalinio saugumo agentūros, įtariamieji buvo užverbuoti per socialinį tinklą „Telegram“. Priduriama, kad šie asmenys platino skrajutes, piešė grafičius ir buvo pasiruošę atlikti kitas užduotis, kurias būtų pavedę jų kuratoriai.

REKLAMA
REKLAMA

„Minėtas elgesys atitinka nusistovėjusį ir žinomą Rusijos žvalgybos tarnybų veikimo būdą“, – sakoma agentūros išplatintame pranešime. 

Nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją, Lenkija sulaikė 55 asmenis, kurie, kaip įtariama, veikė Maskvos vardu.

Pirmadienį Lenkijos prokuratūra pranešė pareiškusi kaltinimus trečiam asmeniui dėl diversijų prieš geležinkelį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę Varšuva kaip įtariamus nusikaltimo vykdytojus įvardijo du ukrainiečius, Oleksandrą K. ir Jevhenijų I., ir sakė, kad jie veikė Maskvos vardu. Lenkija paprašė Baltarusijos, į kurią, kaip manoma, abu vyrai pabėgo, juos išduoti. 

Minimi diversijos aktai buvo įvykdyti lapkričio 15–16 dienomis geležinkelio linijoje, padedančioje aprūpinti artimą sąjungininkę Ukrainą.

Visiems trims įtariamiesiems pareikšti kaltinimai dėl teroristinio pobūdžio diversinių veiksmų, vykdytų Rusijos žvalgybos tarnybų vardu prieš Lenkiją.

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pasmerkė, anot jo, Rusijos valstybinį terorizmą po diversijų prieš geležinkelio liniją.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų