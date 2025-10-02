Lenkijoje buvo ruošiami teroro išpuoliai, paslėpti sprogmenys aptikti ir kapinėse Lietuvoje

Tuo tarpu JAV analitikai iš ISW (Karo studijų instituto) įspėja, kad Rusijos ir Baltarusijos specialiosios tarnybos gali rengti sabotažo operacijas prieš kritinę infrastruktūrą Lenkijoje, dėl to melagingai apkaltindamos Ukrainą.
Pasak „Gazeta Wyborcza“ šaltinių, viena iš tyrėjų nagrinėjamų versijų yra ta, kad Rusijos karinė žvalgyba GRU planavo išpuolius panaudodama bepiločius ir kukurūzų konservų skardines, pripildytas sprogmenų. Tokia operacija, kaip teigiama, turėjo būti vykdoma Lenkijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje.
Leidinio teigimu, tokios pat talpos buvo rastos ir Lietuvoje, neįvardintose kapinėse Kauno srityje. Tariamai „kurjeris“ čia paslėptus sprogmenis gabeno į Lenkiją.
Lenkų žiniasklaida taip pat aprašo istoriją apie ABW sulaikytą Wladyslavą G., įtariamą Rusijos žvalgybos kurjerį. Jis, tyrėjų teigimu, galėjo gabenti skardines su sprogstamąja medžiaga, dronų detales bei SIM korteles tarp Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos.
„ABW užtikrina, kad jos pareigūnai nuolat stebi asmenis ir įvykius, galinčius kelti grėsmę Lenkijos saugumui. Daugiau detalių agentūra neatskleidžia“, – rašo „Gazeta Wyborcza“.
Sulaikytajam gresia laisvės atėmimo bausmė iki gyvos galvos, o Nacionalinė prokuratūra siekia tyrimą baigti iki šių metų pabaigos.
ISW: sabotažo grėsmė Lenkijoje
Naujausioje analizėje JAV Karo studijų institutas (ISW) perspėja, kad Rusijos ir Baltarusijos specialiosios tarnybos gali surengti sabotažo atakas prieš kritinę Lenkijos infrastruktūrą, panaudojant dronus, ir dėl to apkaltinti Ukrainą.
Rugsėjo 30 d. Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba paskelbė nepagrįstą pareiškimą, kad Ukraina esą rengiasi „klaidingos vėliavos“ atakai prieš Lenkijos infrastruktūrą, siekdama įtraukti Rusiją ir Baltarusiją.
Pasak ISW, Kremlius galėjo nurodyti žvalgybininkams paskelbti tokį pareiškimą, siekiant iš anksto nusimesti atsakomybę už galimas ateities sabotažo operacijas.
Vašingtone įsikūręs institutas pabrėžė, kad Rusija dažnai naudojasi žvalgyba skleisdama nepagrįstas versijas apie tariamus išpuolius, taip vykdydama dezinformacijos kampanijas. Jų tikslas – silpninti Vakarų paramą Ukrainai ir kelti abejonių dėl Rusijos provokacijų prieš NATO šalis.
Analizėje, datuotoje rugsėjo 30 d., ISW teigia, jog Kremlius greičiausiai ruošia informacinę terpę tam, kad galėtų apkaltinti Ukrainą dėl galimų išpuolių, kuriuos pati Rusija gali surengti prieš Lenkiją ar kitas NATO šalis.
Rugsėjo 26 d. Rusija taip pat apkaltino Ukrainą dėl dronų įsiskverbimo į Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę. Maskvos teigimu, tai esą galėjo išprovokuoti NATO ir Rusijos karą. Tačiau Lenkijos ir Rumunijos valdžios institucijos incidentus sieja būtent su Rusija.
