TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lenkija griežtina gyvenimo šalyje sąlygas šimtams tūkstančių ukrainiečių

2025-09-27 07:56 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 07:56

Lenkija sugriežtino gyvenimo šalyje sąlygas šimtams tūkstančių ukrainiečių karo pabėgėlių.

Lenkija (nuotr. SCANPIX)

Lenkija sugriežtino gyvenimo šalyje sąlygas šimtams tūkstančių ukrainiečių karo pabėgėlių.

5

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis pasirašė įstatymą artėjant spalio 1 d. terminui, penktadienį sakė jo administracijos vadovas.

Pagal vieną iš naujųjų sąlygų, ukrainiečiai socialines išmokas, pavyzdžiui, pinigus už vaiką, gaus tik tokiu atveju, jeigu jie dirba ir moka mokesčius Lenkijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ankstesnį įstatymo projektą vetavo

Dėl šio įstatymo nesutarė liberalioji Lenkijos vyriausybė ir dešiniųjų pažiūrų konservatyvus prezidentas.

Ankstesnį įstatymo projektą K. Nawrockis vetavo. Tuomet vyriausybė nusileido dėl vaiko išmokų.

Jeigu ginčai dėl įstatymo būtų užsitęsę, tai spalio pradžioje būtų nutrūkęs teisinis pagrindas ukrainiečiams dirbti Lenkijoje.

Lenkija yra viena svarbiausių Ukrainos rėmėjų kare su Rusija.

Taip
Taip
2025-09-27 08:04
Ir pas mus turi būti griežtinama.
Taškomi pinigai kurie net nedirba .
Logiška nedirbi ir vaiko pinigų nėra.
Lietuvos piliečiams niekaip pinigų neužtenka, o atvykėliams yra.
Dar kartą nedirbi negauni, nusikalsti Lietuvos įstatymams kelionė namo.
Turi baigtis betvarkė
Atsakyti
Teisingai
Teisingai
2025-09-27 08:15
Tegul dirba, tada gaus kaip visi
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
