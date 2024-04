Lenkija gedi Gazos Ruože žuvusio 35-erių savanorio: „Jis žmogus, kurį buvo galima įsimylėti“

Izraelio kariuomenė dėl dronų smūgio, pražudžiusio septynis pagalbos darbuotojus Gazos Ruože, atleido du aukšto rango kariškius. Be to, pateikė daugiau tragiško incidento detalių. Žalią šviesą uždegę vadai manė, kad konvojumi važiuoja „Hamas“ teroristai. Dėl to trys automobiliai buvo susprogdinti be gailesčio.